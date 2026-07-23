ΕΛ.Α.Σ. και ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν τους τόνους μετά την εισαγγελική πρόταση για Τριαντόπουλο

Η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο άνοιξε έναν νέο κύκλο πολιτικής σύγκρουσης γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, μεταφέροντας εκ νέου στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης το ζήτημα του λεγόμενου «μπαζώματος» και της διαχείρισης των πρώτων κρίσιμων ωρών μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία.

Πριν ακόμη το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αποφανθεί επί της εισαγγελικής εισήγησης, ΕΛ.Α.Σ. και ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησαν να αξιοποιήσουν πολιτικά την εξέλιξη στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά η δικαστική διερεύνηση αμφισβητεί ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα των τελευταίων δύο ετών και επαναφέρει στο προσκήνιο τις ευθύνες του Μεγάρου Μαξίμου.

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Τον τόνο έδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία, με ιδιαίτερα επιθετική ανακοίνωση, υποστήριξε ότι η εισαγγελική πρόταση δεν εκθέτει μόνο τον Χρήστο Τριαντόπουλο αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Η ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι επί δύο και πλέον χρόνια η κυβέρνηση επιχειρούσε να αποδομήσει κάθε αναφορά στο «μπάζωμα» του χώρου ως θεωρία συνωμοσίας, ενώ πλέον, όπως υποστηρίζει, η ίδια η δικαστική εξέλιξη ανατρέπει το κυβερνητικό αφήγημα. Μάλιστα, έθεσε ευθέως το ερώτημα ποιος έδωσε την εντολή για τις επίμαχες παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος, αποδίδοντας στον πρωθυπουργό ακέραιη πολιτική ευθύνη είτε γνώριζε είτε όχι τις συγκεκριμένες ενέργειες.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγοντας ωστόσο πιο θεσμική διατύπωση. Η Κουμουνδούρου χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση εξαιρετικά σοβαρή δικαστική εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι όλοι οφείλουν να σεβαστούν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Παράλληλα όμως υποστήριξε ότι καταρρέει οριστικά η κυβερνητική επιχειρηματολογία που χαρακτήριζε ως αβάσιμες τις καταγγελίες περί αλλοίωσης του χώρου της τραγωδίας, καλώντας τη Νέα Δημοκρατία να εξηγήσει γιατί, σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, επέλεξε από την πρώτη στιγμή τη συγκάλυψη αντί της πλήρους διαφάνειας.

Το κλίμα πυροδότησε ακόμη περισσότερο η παρέμβαση του Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος, με αιχμηρή ανάρτησή του, αντέστρεψε την κυβερνητική ρητορική προηγούμενων μηνών, σχολιάζοντας λακωνικά: «Τώρα ποιος είναι για τα μπάζα;».

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Οι σχεδόν ταυτόχρονες παρεμβάσεις της ΕΛ.Α.Σ. και του ΣΥΡΙΖΑ καταδεικνύουν την πρόθεση της αντιπολίτευσης να αξιοποιήσει στο έπακρο τη συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη, επιδιώκοντας να επαναφέρει στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας το ζήτημα της διαχείρισης της τραγωδίας των Τεμπών και να ασκήσει πίεση προσωπικά στον πρωθυπουργό. Κυβερνητικά στελέχη, από την άλλη πλευρά, αναμένεται να επιμείνουν ότι η εισαγγελική πρόταση δεν αποτελεί δικαστική απόφαση και ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας πως οι τελικές κρίσεις ανήκουν στη Δικαιοσύνη.

Με την υπόθεση να εισέρχεται πλέον σε νέα θεσμική φάση, όλα δείχνουν ότι το πολιτικό σκέλος της τραγωδίας των Τεμπών θα παραμείνει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και το επόμενο διάστημα, καθώς η αντιπολίτευση θεωρεί ότι η εισαγγελική πρόταση δημιουργεί νέα δεδομένα, ενώ η κυβέρνηση μετά τις διώξεις βουλευτών της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καλείται να διαχειριστεί ακόμη έναν ιδιαίτερα δύσκολο κύκλο πολιτικής πίεσης.