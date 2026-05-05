ΠΑΣΟΚ: Επιθέσεις κατά ΝΔ, απαντήσεις σε ΣΥΡΙΖΑ και «ρήγμα» με Καστανίδη

Πυρ ομαδόν κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, που δεν αφήνει αναπάντητο, όμως οτιδήποτε κατατίθεται στον δημόσιο διάλογο, είτε εξ αριστερών, είτε και από δυσαρεστημένα στελέχη του κόμματος που αποχωρούν.

Ειδικότερα, στην Χαριλάου Τρικούπη αναγνωρίζουν έναν και μόνο πολιτικό αντίπαλο. Τη ΝΔ. Για αυτό και στόχος τους είναι η ανατροπή της στις εκλογές και η ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου από μία προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο χθες (04.05.2026) επιτέθηκαν στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για τοξικότητα, σκάνδαλα, διαφθορά και πελατειασμό, υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες στο Μαξίμου, επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρων κ.ο.κ.΄ Επίσης κατέθεσαν πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι στα εργασιακά αντιγράφει τη Βουλγαρία, υιοθετώντας το μοντέλο της φθηνής απασχόλησης, της εργασιακής υπερκόπωσης και της χαμηλής παραγωγικότητας.

Λίγες ώρες αργότερα, στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Alpha, χαρακτήρισε ψεύτη τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με αφορμή όσα είπε περί συμφωνίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ σε δύο ονόματα για ισάριθμες θέσεις επικεφαλής Ανεξαρτήτων Αρχών, διαβεβαιώνοντας μάλιστα ότι μπορεί να αποδείξει όσα λέει ανά πάσα στιγμή του ζητηθεί. Κατήγγειλε ακόμα «εκτροπή» και περιέγραψε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «πρωθυπουργό των εκτροπών, πιστό στις παραδόσεις της οικογένειάς του». Καταλόγισε …πρωταθλητισμό στο ρουσφέτι στην οικογένεια Μητσοτάκη και περιέγραψε τη σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα ως δυστοπία, πολύ μακριά από την κανονικότητα μίας ευρωπαϊκής χώρας. Μετά τις πληροφορίες δε, ότι η κυβέρνηση θα αναφερθεί σε «θέμα εθνικής ασφάλειας» προκειμένου να ζητήσει, η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές να πρέπει να ψηφιστεί από 151, αντί για 120 βουλευτές, προκειμένου να εγκριθεί, έκανε λόγο για «ερμηνεία» που τη βολεύει γιατί ο πρωθυπουργός εκβιάζεται από έναν Ισραηλινό απόστρατο, τον οποίο και επιδιώκει να καλέσει στην εξεταστική το ΠΑΣΟΚ για να καταθέσει τα στοιχεία που επικαλείται για πώληση του κακόβουλου λογισμικού predator σε κράτη και κυβερνήσεις.

Την ίδια ώρα, πάντως, το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε και στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Καραμέρο, με αφορμή ανάρτησή του με προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. «Πιάνει πόρτα για τον χειμώνα», υποστήριξαν στην Χαριλάου Τρικούπη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο κ. Καραμέρος επιχειρεί να «πιάσει στασίδι» στο υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επί της ουσίας πάντως του απάντησαν ότι «βολική αντιπολίτευση είναι αυτή που συντρίβεται από μία αποτυχημένη κυβέρνηση» και πως «την ώρα που καταρρέει στα σκάνδαλα και στη διαφθορά ο κ.Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν να βάλουν πλάτη στη ΝΔ χτυπώντας το ΠΑΣΟΚ». Στο ΠΑΣΟΚ εξάλλου, εξακολουθούν να θέτουν το δίλημμα στους δημοκράτες πολίτες πως στις εκλογές θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και των ‘«ατεριτσών του κ.Μητσοτάκη».

Η πραγματικά μεγάλη κόντρα όμως, ξέσπασε εντός του ΠΑΣΟΚ, ή μάλλον με αφορμή την αποχώρηση του τελευταίου ιδρυτικού του στελέχους και πρώην κορυφαίου υπουργού Χάρη Καστανίδη. Παραιτούμενος από το κόμμα, ο κ.Καστανίδης επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρόεδρο του κόμματος, αφήνοντας αιχμές μεταξύ άλλων για την απόφαση περί θητειών που του απαγορεύει να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής, τον περιέγραψε ως «προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο», ενώ κατέληξε με μία φράση του Σατωβριάνδου, ότι «όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα».

Απαντώντας ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης (Alpha) θύμισε ότι η απόφαση που ελήφθη σχεδόν με ομοφωνία στο συνέδριο περί θητειών, αφορά πολύ κόσμο και σε κάθε περίπτωση στέλνει σαφές μήνυμα στην κοινωνία για τον ρόλο των πολιτικών. «Ο κ.Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει; Δεν ήρθε καν», είπε, ενώ με μεγάλη δόση ειρωνείας, υποστήριξε ότι ο πρώην υπουργός είναι …συνεπής σε αυτό που κάνει, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται σε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε, εξάλλου, ότι τα ίδια είπε στον Κώστα Σημίτη, τα ίδια στον Ανδρέα Παπανδρέου και τελικά «διέσπασε το κόμμα επί Γιώργου Παπανδρέου»…