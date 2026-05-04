Ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό»: Οι προεκλογικές υποσχέσεις Τσίπρα και το μυστικό ραντεβού με τον Γερμανό πρέσβη

Τι πραγματικά συνέβη το καλοκαίρι του 2015; Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα του τότε πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στην έξοδο από το ευρώ; Και ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν όχι μόνο το μέλλον της χώρας, αλλά και την πορεία της ίδιας της Ευρώπης; «Βουτιά» στο παρελθόν επιχειρεί το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» που έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας (04.05.2026) στον ΣΚΑΪ.

Μια σειρά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ με ρυθμό πολιτικού θρίλερ, που επιστρέφει στο πιο κρίσιμο σημείο της ελληνικής κρίσης – τότε που οι αποφάσεις της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα λαμβάνονταν στο παρά ένα και η έκβαση παρέμενε αβέβαιη μέχρι την τελευταία στιγμή.

Το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ποιος κολυμπάει γυμνός;» επικεντρώνεται στο κλίμα πριν την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, τις προεκλογικές υποσχέσεις και τον ασφυκτικό κλοιό των δανειστών.

Για το περίφημο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», τις υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ το 2014, λίγο πριν έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστές και συνοδοιπόροι του τότε, είναι αποκαλυπτικοί.

«Σκεφτήκαμε ότι αερολογεί, αλλά τα αυτιά ήταν ευχαριστημένα» λέει ο τότε υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης για να προσθέσει:

«Οποιοδήποτε από αυτά τα μέτρα προϋπέθετε να καταργηθούν τα μνημόνια. Δεν έβγαιναν με χαρτί και στυλό, ο ίδιος έλεγε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με την τρόικα».

Όσο για την προεκλογική περίφημη φράση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο, ο κύριος Λαφαζάνης λέει: «Για να καταργήσεις τα μνημόνια θέλεις επανεξέταση όλων τω νόμων της χώρας, αυτό δεν γίνεται με ένα νόμο και ένα άρθρο, πατώντας ένα κουμπί. Του το έλεγα συνέχεια: Είναι ένα σλόγκαν δημαγωγικό λαϊκίστικο και φθηνό και η απάντησή του ήταν ”ε, αυτό το θέλει ο κόσμος”».

Για την άλλη περίφημη ατάκα του τότε πρωθυπουργού από την Κρήτη ότι «θα χορεύουν πεντοζάλη οι αγορές», ο Γιώργος Σταθάκης, υπουργός Οικονομίας εκείνη την εποχή, λέει χαμογελώντας: «Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο» για να παραδεχθεί: «Η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται και οι αγορές ήξεραν κι εμείς, σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει και το θυμικό που πρέπει να συντηρούμε…».

Από την πλευρά του ο τότε υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος λέει ανοικτά ότι ήταν λάθος η απόφαση να καταψηφιστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον οποίο είχαν προτείνει οι Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος Βενιζέλος: «Το πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου. Το θεωρώ ακόμη ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την μετέπειτα οικονομική πολιτική».

Από την πλευρά του, ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Παππάς υποστηρίζει ότι «τα πολιτικά κόμματα που θέλουν να πρωταγωνιστούν πρέπει όταν έρχεται η ώρα να το κάνουν».

Ο Πίτερ Σόοφ, εκείνη την περίοδο πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα, αποκαλύπτει ότι είχε μυστική συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα το 2014 στην Κουμουνδούρου: «Ήμασταν μόνο οι δυο μας, ήταν ευγενής παρά την δημόσια συγκρουσιακή ρητορική του. Αυτό που εξέλαβα ήταν η πρόθεσή του να διαμηνύσω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του θα συνεργαζόταν».

«Δυσκόλευε την κατάσταση το ότι έλεγε πως ήμασταν όλοι τρελοί», λέει ο τότε πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ για τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Το δεύτερο από τα συνολικά έξι επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό», από τις δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, βασισμένη στο best seller βιβλίο τους, «Η Τελευταία Μπλόφα», θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ της Δευτέρας, 11 Μαΐου.