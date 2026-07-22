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Πολιτική

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Όσα συμβαίνουν δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς»

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις τόσο του ίδιου του Σωκράτη Φάμελλου όσο και των υπόλοιπων βουλευτών και στελεχών που συμμετέχουν στις διεργασίες για την επόμενη ημέρα
Σωκράτης Φάμελλος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Πέτρος Κατσάκος
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Την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη διάρκεια κατ’ ιδίαν συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Με τη συνάντηση του Σωκράτη Φάμελλου με τον Νικήτα Κακλαμάνη ολοκληρώθηκε η θεσμική διαδικασία της αποχώρησής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, με αποτέλεσμα ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζει την κοινοβουλευτική του παρουσία ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Στη δήλωσή του, ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε την επιλογή του «πολύ δύσκολη απόφαση», τονίζοντας ότι ολόκληρη η πολιτική και προσωπική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς», επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει «την περιχαράκωση», η οποία όπως είπε δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να αποχωρήσει η Δεξιά από τη διακυβέρνηση και να υπάρξει μια προοδευτική κυβέρνηση.

Ο κ. Φάμελλος εξέφρασε τη λύπη του για το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί, ευχαρίστησε όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσές του για την κοινή πολιτική πορεία και ξεκαθάρισε ότι η διαδρομή αυτή δεν σταματά με την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι παραμένει πιστός στις ιδέες και τις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία, υπογραμμίζοντας πως θα τιμήσει την εντολή των πολιτών «με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα και με συνέπεια».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ευρείας προοδευτικής σύγκλισης και συνεργασίας, σημειώνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και πολλά ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να ηττηθεί η Δεξιά, την οποία κατηγόρησε ότι παράγει φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η κοινωνία ζητά ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς, δεσμευόμενος πως αυτόν τον στόχο θα υπηρετήσει τόσο μέσα όσο και έξω από τη Βουλή. «Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω», ήταν το μήνυμα με το οποίο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του.

Ολόκληρη η δήλωση Φάμελλου

Ο Σωκράτης Φάμελλος με μια εκτενή ανάρτηση στα social media εξήγησε τους λόγους της ανεξαρτητοποίησής του: 

«Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους.

Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς.

Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση.

Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.

Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ.

Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία.

Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία.

Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν.

Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες.

Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς.

Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή.

Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω». 

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