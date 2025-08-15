Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα μετά τις καταστροφικές φωτιές – «Αντιπολιτευτικό μένος» βλέπει το Μαξίμου

Στην επόμενη ημέρα μετά τις καταστροφικές φωτιές στρέφει το βλέμμα της η κυβέρνηση, θέτοντας ως προτεραιότητα την άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τον Ιούλιο έως σήμερα και την ενεργοποίηση του μηχανισμού της πρώτης αρωγής με άμεση καταβολή ενισχύσεων για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων.

Τη Δευτέρα μεταβαίνει στην Αχαΐα κυβερνητικό κλιμάκιο, στο οποίο μετέχουν υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ και ο Γεν. Γραμ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για να δουν από κοντά το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά και να συνομιλήσουν με τους δημάρχους και την Περιφέρεια, με στόχο τη δρομολόγηση ενός σχεδίου από την κυβέρνηση για την επόμενη ημέρα για την περιοχή.

Κυβερνητικά στελέχη και στελέχη του κρατικού μηχανισμού μεταβαίνουν και σε άλλες πληγείσες περιοχές.

Για «αντιπολιτευτικό μένος» κατηγορεί τα κόμματα το Μαξίμου

Την ίδια ώρα, κι ενώ μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις πρόσφατες πυρκαγιές, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, και μέσω του εκπροσώπου της, Παύλου Μαρινάκη, απαντά σε ένα προς ένα τα «πυρά» των κομμάτων, στα οποία καταλογίζει ότι χρησιμοποιούν τις αγωνίες των πολιτών «ως ευκαιρία για να ξεδιπλώσουν το αντιπολιτευτικό τους μένος, με τον μόνο “σύμμαχο” που έχουν, που δεν είναι άλλος από την παραπληροφόρηση».

«Τιτάνιο το έργο Πυροσβεστών και εθελοντών»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε μία μακροσκελή ανάρτηση στo Facebook, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της πολιτείας στο «τιτάνιο έργο» της Πυροσβεστικής, συνολικά των σωμάτων ασφαλείας, αλλά και των εθελοντών.

Απορρίπτοντας τις αιτιάσεις για υποστελέχωση της Υπηρεσίας, δηλώνει ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat για το 2023, η Ελλάδα είχε τον τρίτο υψηλότερο αριθμό πυροσβεστών ανά κάτοικο.

«Το Πυροσβεστικό Σώμα φέτος διαθέτει ιστορικά τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού, με 18.000 άνδρες και γυναίκες (αύξηση 30% σε σχέση με το 2019, που ήταν 13.900), εκ των οποίων 15.500 μόνιμοι ή 5ετούς υποχρέωσης και 2.500 εποχικοί» τονίζει με έμφαση.

Όσον αφορά δε στους εθελοντές πυροσβέστες, δηλώνει ότι φέτος ο αριθμός τους ξεπερνά τους 4.900, από 2.130 που ήταν το 202,1 και ότι σημαντική είναι η αύξηση και στους εθελοντές πολιτικής προστασίας.

«Περισσότερα μέσα από ποτέ»

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης, απορρίπτει αιτιάσεις για ελλείψεις σε εναέρια μέσα και οχήματα της Πυροσβεστικής, παρουσιάζοντας στοιχεία που αποτυπώνουν τον επίγειο στόλο της πυροσβεστικής υπηρεσίας φέτος να αριθμεί περισσότερα από 3.680 οχήματα, από 3.410, που ήταν το 2022 και τα εναέρια μέσα, φέτος να ανέρχονται σε 82, από 61 που ήταν το 2019.

Στη «μάχη» κατά των πυρκαγιών για επιτήρηση σε όλη την Επικράτεια, όπως επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ρίχτηκαν φέτος και 82 drones, από 45 πέρυσι.

Τι απαντά το Μαξίμου στις αιτιάσεις για απουσία προληπτικών μέτρων

Το Μέγαρο Μαξίμου, στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι δεν έχει γίνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης, απαντά ότι αντίθετα δόθηκε προτεραιότητα στον τομέα της πρόληψης, με εφαρμογή προγραμμάτων όπως το Antinero, οι καθαρισμοί των οικοπέδων και η ενίσχυση των δήμων με πόρους για πυροπροστασία.

Στη Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για εμπρησμούς

Η κυβέρνηση αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργούν Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες, αναζητούν τα αίτια της εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Κι ενώ δεν περνά απαρατήρητο ότι πολλές φωτιές σε κάποιες περιοχές ξέσπασαν την ίδια ώρα, αποφεύγει να υιοθετήσει σενάρια για «οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης», περιμένοντας, πριν πάρει θέση, να ολοκληρωθεί η έρευνα και υπάρξει τεκμηρίωση.

«Αυτό που μπορούμε να τονίσουμε από την πλευρά μας είναι ότι υπάρχει πλέον ένας ισχυρός μηχανισμός διερεύνησης και εντοπισμού όλων των αιτιών, όπως και των πιθανών δραστών. Χρέος της Πολιτείας είναι να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους» περιορίστηκε να δηλώσει ο Π. Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση αυστηροποίησε τις ποινές για εμπρησμούς τόσο από αμέλεια, όσο και με δόλο.

«Από κατά κανόνα πλημμεληματικού χαρακτήρα και συνήθως με αναστολή ποινών, με τον Ποινικό Κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα όλες οι ποινές εκτίονται στην φυλακή» τονίζει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. «Δεν αναστέλλονται, ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο» προσθέτει.

Ο παράγοντας της κλιματικής κρίσης

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει αναφορά στις ακραίες καιρικές συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και ευνοεί την εξάπλωση των πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι «θύμα» της κλιματικής κρίσης είναι όλη η Μεσόγειος και συνολικά η Ευρώπη.