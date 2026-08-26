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Πολιτική

Συντάξεις χηρείας: Σφοδρή επίθεση της ΕΛΑΣ στην κυβέρνηση: «Μόλις 8.552 οι ωφελούμενοι»

Στο επίκεντρο της κριτικής οι συνταξιούχοι πριν από τις 13 Μαΐου 2016, τα αναδρομικά, οι συντάξεις του πρώην ΟΓΑ και οι επικουρικές - Τι αναφέρει ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ για τη νέα ρύθμιση
ΕΛΑΣ, κόμμα Τσίπρα
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Πέτρος Κατσάκος
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Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας, μετά τις αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως στην αύξηση των συντάξεων από το 35% στο 70%. Ο τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση αφορά τελικά 8.552 συνταξιούχους και αφήνει εκτός περισσότερους από 100.000 δικαιούχους συντάξεων χηρείας πριν από τις 13 Μαΐου 2016.

Η βασική αιχμή της ανακοίνωσης αφορά τον αριθμό των συνταξιούχων που καλύπτονται από τη ρύθμιση. Όπως αναφέρει ο Τομέας Εργασίας, παρά τις κυβερνητικές αναφορές σε «χιλιάδες συνταξιούχους» που θα δουν τις συντάξεις χηρείας να αυξάνονται από το 35% στο 70%, οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 8.552.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, εκτός της νέας ρύθμισης παραμένουν περισσότεροι από 100.000 συνταξιούχοι χηρείας, οι οποίοι λαμβάνουν τη σύνταξή τους πριν από τις 13 Μαΐου 2016. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, όπως υποστηρίζεται, δεν προκύπτει καμία αύξηση.

Χωρίς αναδρομικά η «αποκατάσταση»

Στην ανακοίνωση τίθεται και θέμα αναδρομικών για τους 8.552 συνταξιούχους που εντάσσονται στη ρύθμιση. Ο Τομέας Εργασίας υποστηρίζει ότι τα ποσά που αντιστοιχούν στο προηγούμενο διάστημα δεν καταβάλλονται και κάνει λόγο για παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Παράλληλα, αναφέρει ότι δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα των συνταξιούχων χηρείας του πρώην ΟΓΑ, ενώ εκτός της νέας νομοθετικής παρέμβασης παραμένουν και οι επικουρικές συντάξεις χηρείας, οι οποίες εξακολουθούν να είναι μειωμένες.

Τα 55 εκατ. ευρώ και η 13η σύνταξη

Στο οικονομικό σκέλος, η ανακοίνωση ανεβάζει το ετήσιο κόστος της ρύθμισης στα 55 εκατ. ευρώ και επιχειρεί σύγκριση με τις απώλειες που αποδίδει στην κατάργηση της τμηματικής 13ης σύνταξης.

Σύμφωνα με τον Τομέα Εργασίας, κατά τα επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ οι συνταξιούχοι έχουν χάσει συνολικά 7 δισ. ευρώ μόνο από την κατάργηση της συγκεκριμένης παροχής, η οποία είχε θεσπιστεί τον Μάιο του 2019 από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

«Ο κ. Μητσοτάκης πήρε 100 και επιστρέφει 1 στους συνταξιούχους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η αναφορά στην εγκύκλιο Τσακλόγλου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της περικοπής των δύο εθνικών συντάξεων. Ο Τομέας Εργασίας συνδέει το θέμα με την ερμηνεία και εφαρμογή της λεγόμενης εγκυκλίου Τσακλόγλου, σημειώνοντας ότι η νέα νομοθετική ρύθμιση αλλάζει το προηγούμενο καθεστώς.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, η νέα νομοθέτηση δείχνει ότι η πολιτική επιλογή που είχε αποτυπωθεί στην εγκύκλιο κινήθηκε σε λανθασμένη κατεύθυνση. Επισημαίνεται ακόμη ότι η συγκεκριμένη περικοπή δεν είχε περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2026.

Τι απαντά για τον «νόμο Κατρούγκαλου»

Απάντηση δίνεται και στις αναφορές του πρωθυπουργού στον νόμο Κατρούγκαλου για τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας. Ο Τομέας Εργασίας παραπέμπει στον ν. 4670/2020, που ψηφίστηκε επί κυβέρνησης ΝΔ, σημειώνοντας ότι ο συγκεκριμένος νόμος ενσωμάτωσε τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας. Τονίζει επίσης ότι το δημοσιονομικό περιβάλλον του 2020 ήταν διαφορετικό από εκείνο του 2016.

Ραντεβού στις 2 Σεπτεμβρίου

Η ανακοίνωση κλείνει με υψηλούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί για «ψέματα και παραπλάνηση», υποστηρίζοντας ότι οι συνταξιούχοι δικαιούνται «αξιοπρέπεια και αλήθειες και όχι εμπαιγμό και κοροϊδία».

Παράλληλα προαναγγέλλεται η παρουσίαση, στις 2 Σεπτεμβρίου, μιας «ολοκληρωμένης πρότασης εξόδου από την κρίση Μητσοτάκη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, με έμφαση στη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης.

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