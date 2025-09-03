Ο ΣΥΡΙΖΑ σε προεκλογική τροχιά – Οι παρεμβάσεις Φάμελλου, οι αποστάσεις από Τσίπρα και το μήνυμα συνεργασίας στην αντιπολίτευση

Συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τις επαφές του με εργαζόμενους, επαγγελματίες και οικονομικούς φορείς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος εν όψει της ΔΕΘ, ενώ την ίδια στιγμή το οικονομικό επιτελείο του κόμματος προετοιμάζει τις προτάσεις που θα καταθέσει στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν θα μπορέσει τελικά να παραστεί στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, καθώς θα βρίσκεται σε περιοδεία στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, και τον ΣΥΡΙΖΑ θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποστάσεις από το κόμμα Τσίπρα και μήνυμα ενότητας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξή του, απέφυγε να μπει σε συζήτηση για το κόμμα Τσίπρα, λέγοντας ότι «με εικασίες δεν γίνεται συζήτηση», ενώ όταν ρωτήθηκε για τις συνέπειες που θα έχει η δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική ζωή απάντησε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει με συντριπτική πλειοψηφία και με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ποιο είναι το πρόγραμμά του» και δήλωσε την πρόθεση να τηρήσει αποστάσεις από σενάρια, τουλάχιστον μέχρι αυτά να επαληθευτούν ή να διαψευστούν μέσα στους επόμενους μήνες.

«Με ρωτάτε αν υπερβαίνει την απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ μια υπόθεση; Να σχολιάσω μια υπόθεση μετά από 6 μήνες; Ο κόσμος θέλει τώρα να κάνουμε κάτι για το ΦΠΑ και τους γιατρούς», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος. Ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει ότι «όλοι έχουν δυνατότητα να λάβουν πρωτοβουλίες, πολύ περισσότερο ο Αλέξης Τσίπρας», με τον οποίο υπάρχει μια κοινή γραμμή ως προς την ανάγκη για «μία ή πολλές πρωτοβουλίες» που στο τέλος θα οδηγήσουν σε «ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο».

Επέμεινε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να υπάρξει προοδευτικός διάλογος για την ανατροπή της κυβέρνησης. «Δεν θα σταματήσουμε αυτήν την προσπάθεια, δεν θα υπάρχει αναμονή», τόνισε με έμφαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ακόμα ότι «η κοινωνία θέλει να τα βρούμε για να υπάρξει ένα προοδευτικό πρόγραμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθήσει να είναι πρωτοπόρος για να υπάρξει συμπόρευση», ενώ χαρακτήρισε «πολιτικό λάθος» την απουσία του ΠΑΣΟΚ από κοινές κοινοβουλευτικές ενέργειες.

«Ο λόγος που καταθέτουμε τις προτάσεις είναι γιατί το έχει ανάγκη η πατρίδα, ο λαός. Άρα οι εκλογές είναι για το συμφέρον της χώρας. Μας συμφέρει ν’ αλλάξει ο Μανωλιός; Όχι βέβαια. Πρέπει να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κριτική στην κυβέρνηση για την κλιματική κρίση και την οικονομία

Εν τω μεταξύ, χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε παρέμβαση στην παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με θέμα «Πράσινη Μετάβαση και Μικρές Επιχειρήσεις».

Στην ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν χρειάζεται πιο πλούσιους ολιγάρχες σε μια ρημαγμένη ύπαιθρο από την κλιματική κρίση. Γιατί αυτό είναι το μοντέλο που υλοποιεί ο κ. Μητσοτάκης».

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος έκανε αναφορά σε μια σειρά «πρωτοπόρων» και «προοδευτικών» μεταρρυθμίσεων που είχε ξεκινήσει να εφαρμόζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η θέσπιση των ενεργειακών κοινοτήτων, τις οποίες όμως, όπως είπε, «ναρκοθέτησε» η σημερινή κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, καταλόγισε στην κυβέρνηση «επικοινωνιακή» διαχείριση της κλιματικής κρίσης, καθώς και πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες και ευνοούν τα καρτέλ, από το Σχέδιο Πισσαρίδη μέχρι την άδικη φορολογία και την ελλιπή αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε πως μια διαφορετική, «προοδευτική» κυβέρνηση μπορεί μόνο να δώσει απάντηση στα «αδιέξοδα» αυτής της κυβέρνησης και αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει το κόμμα του σε πέντε άξονες και αφορούν την έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.