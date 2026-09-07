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Πολιτική

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση με τα «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη

Κλιμάκιο του κόμματος προσφεύγει στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και καταθέτει αυτοτελή μηνυτήρια αναφορά - Επικαλείται «νέα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία» και προαναγγέλλει νέες κινήσεις για τη Novartis
Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης (Φωτογραφία αρχείου: ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Να ανοίξει εκ νέου η δικογραφία για τα αποκαλούμενα «αδιευκρίνιστα» ποσά που αφορούν τον Άδωνι Γεωργιάδη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναφέροντας στο προσκήνιο την υπόθεση Novartis και ανοίγοντας νέο μέτωπο με την κυβέρνηση. Κλιμάκιο του κόμματος θα προσέλθει την Τρίτη (08.09.2026) στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ζητώντας την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο και καταθέτοντας παράλληλα αυτοτελή μηνυτήρια αναφορά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει ευθέως τη νέα θεσμική του κίνηση για τον Άδωνι Γεωργιάδη με έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την υπόθεση Novartis, υποστηρίζοντας ότι έχουν προκύψει «νέα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία» που πρέπει να εξεταστούν από τη Δικαιοσύνη. Στην ανακοίνωσή του ανεβάζει μάλιστα κατακόρυφα τους τόνους, καταγγέλλοντας ότι το σκάνδαλο «συγκαλύφθηκε από την κυβέρνηση με την αρωγή επίορκου μέρους της Δικαιοσύνης» και προαναγγέλλοντας πρόσθετες θεσμικές ενέργειες τις επόμενες ημέρες.

Στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ο Πολάκης

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του Τομέα και του Τμήματος Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, το κλιμάκιο θα επισκεφθεί στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (08.09.2026) τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Σε αυτό θα συμμετέχουν ο Τομεάρχης Διαφάνειας Παύλος Πολάκης, ο Συντονιστής του Τμήματος Διαφάνειας Μάρκος Χατζησάββας και ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει εξουσιοδοτηθεί από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

«Σκοπός της επίσκεψης είναι η κατάθεση επίσημης αίτησης για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα “αδιευκρίνιστα” ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στο τραπέζι «νέα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία»

Η Κουμουνδούρου δεν περιορίζεται, πάντως, στο αίτημα ανάσυρσης της δικογραφίας. Όπως ανακοινώνει, θα κατατεθεί και αυτοτελής μηνυτήρια αναφορά, με την οποία ζητείται να εξεταστούν στοιχεία που, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαν αξιολογηθεί όταν η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

«Ζητείται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Μεταξύ αυτών ο ΣΥΡΙΖΑ εντάσσει και όσα, όπως αναφέρει, «αποκάλυψε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς», χωρίς στην ανακοίνωση να παρατίθενται αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Η δικογραφία είχε τεθεί στο αρχείο από τους εισαγγελείς Παναγιώτη Καψιμάλη και Χρήστο Μπαρδάκη, όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η αναφορά στον Χρήστο Μπαρδάκη και το Predator

Στην ανακοίνωσή του το κόμμα προχωρά και σε ειδική αναφορά στον πρώην επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Χρήστο Μπαρδάκη, επισημαίνοντας ότι είχε βρεθεί υπό παρακολούθηση μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο εισαγγελικός λειτουργός τελούσε «επί δύο συναπτά έτη υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator», προσθέτοντας ότι αυτό συνέβαινε «για άγνωστους λόγους, σίγουρα όμως σχετιζόμενους με την άσκηση των καθηκόντων του».

Η τελευταία αυτή σύνδεση αποτελεί ισχυρισμό του κόμματος, τον οποίο εντάσσει στο σκεπτικό με το οποίο ζητά να επανεξεταστεί η υπόθεση.

«Το σκάνδαλο Novartis συγκαλύφθηκε»

Η ανακοίνωση αποκτά ακόμη πιο σκληρό πολιτικό τόνο στο σκέλος που αφορά συνολικά την υπόθεση Novartis, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση για συγκάλυψη.

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Novartis, το οποίο συγκαλύφθηκε από την κυβέρνηση με την αρωγή επίορκου μέρους της Δικαιοσύνης», αναφέρει.

Με τη διατύπωση αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση πέρα από τη συγκεκριμένη δικογραφία και να επαναφέρει συνολικά την υπόθεση Novartis στην πολιτική αντιπαράθεση, αυτή τη φορά με αιχμή το αίτημα επανεξέτασης της αρχειοθετημένης υπόθεσης που αφορά τον υπουργό Υγείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλλει και νέες κινήσεις

Η προσφυγή στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος δεν θα είναι, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, η τελευταία κίνηση.

«Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες θεσμικές ενέργειες, για τις οποίες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση», καταλήγει η ανακοίνωση.

Με την προαναγγελία αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι επιδιώκει να κρατήσει ανοιχτό το μέτωπο της Novartis και να επαναφέρει την υπόθεση στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, επιχειρώντας παράλληλα να δώσει συνέχεια σε θεσμικό και δικαστικό επίπεδο.

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