Πιερρακάκης για τις παροχές Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ: «Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν»

Σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην κυβερνητική οικονομική πολιτική και στις προτάσεις της αντιπολίτευσης επιχείρησε να χαράξει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, αντιπαραβάλλοντας τη «σοβαρότητα» της δημοσιονομικής πειθαρχίας με τον «λαϊκισμό» των υποσχέσεων χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας τη Δευτέρα (07.09.2026) το οικονομικό αποτύπωμα των εξαγγελιών που έκανε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, θέλησε να προσδώσει στο πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα: η κυβέρνηση, όπως υποστήριξε, επιστρέφει στην κοινωνία το αποτέλεσμα της ανάπτυξης αφού προηγουμένως έχει δημιουργήσει τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο, χωρίς να «στέλνει τον λογαριασμό» στις επόμενες γενιές.

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«Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν»

Η πιο αιχμηρή πολιτική αναφορά του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ήρθε όταν επιχείρησε να περιγράψει τη διαφορά ανάμεσα στην κυβερνητική στρατηγική και σε οικονομικές υποσχέσεις που, κατά την κυβέρνηση, στερούνται δημοσιονομικού αντίκρισματος.

«Εδώ βρίσκεται και μια κρίσιμη πολιτική διαφορά. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον τον λογαριασμό, και δη στο μέλλον», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Απέναντι σε αυτή τη λογική τοποθέτησε αυτό που χαρακτήρισε «σοβαρότητα».

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«Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο», σημείωσε.

«Δεν συνιστά παροχή – Συνιστά υποχρέωση»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιχείρησε ταυτόχρονα να αποσυνδέσει τα μέτρα των 2,2 δισ. ευρώ από τη λογική των προεκλογικών «παροχών», παρουσιάζοντάς τα ως επιστροφή στην κοινωνία μέρους της οικονομικής προόδου.

«Όταν αυτές οι δυνατότητες έχουν πια δημιουργηθεί από την προσπάθεια μιας ολόκληρης κοινωνίας, τότε το να μετατρέπεις την πρόοδο της οικονομίας σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη δεν συνιστά παροχή», ανέφερε.

Και πρόσθεσε με έμφαση: «Συνιστά υποχρέωση. Συνιστά δικαιοσύνη. Συνιστά ενσυναίσθηση».

Με αυτή την τριπλή αναφορά, ο υπουργός θέλησε να δώσει κοινωνικό πρόσημο στην κυβερνητική οικονομική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι οι θετικοί μακροοικονομικοί δείκτες αποκτούν πραγματικό νόημα μόνο εφόσον μεταφράζονται σε βελτίωση της καθημερινότητας.

«Η οικονομική πολιτική αφορά και το αν βγαίνει ο μήνας για τον πολίτη. Αν μια οικογένεια αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, αν ένας νέος άνθρωπος θα δει περισσότερες δυνατότητες μπροστά του», είπε.

Πώς προέκυψε το πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τον υπουργό, η δυνατότητα χρηματοδότησης των νέων μέτρων αποτελεί αποτέλεσμα της ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης και των επενδύσεων, αλλά και της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

«Η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε, οι επενδύσεις ενισχύθηκαν, η φοροδιαφυγή περιορίζεται μέσα από την ψηφιοποίηση», ανέφερε.

«Γι’ αυτό έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2025, ένα πακέτο το οποίο αγγίζει σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα», πρόσθεσε.

Οι παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες και περιλαμβάνουν φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, καθώς και μέτρα για τη στέγαση.

Οι τρεις άξονες της οικονομικής πολιτικής

Πέρα από τα επιμέρους μέτρα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε ένα τρίπτυχο πάνω στο οποίο, όπως είπε, στηρίζεται συνολικά η οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης: δημόσιο χρέος, ιδιωτικό χρέος και ενίσχυση εισοδημάτων και παραγωγικής οικονομίας.

Πρώτος άξονας είναι η περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

«Μειώνουμε το βάρος της χώρας, περιορίζουμε τους τόκους, ενισχύουμε την αξιοπιστία μας, δεν μεταφέρουμε τον λογαριασμό στις επόμενες γενιές», ανέφερε.

Ο δεύτερος αφορά το ιδιωτικό χρέος και την προσπάθεια επανένταξης πολιτών και επιχειρήσεων στην οικονομική κανονικότητα.

«Δίνουμε περισσότερα εργαλεία ρύθμισης, βοηθούμε ανθρώπους και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα», είπε.

Τρίτος άξονας είναι η άμεση ενίσχυση «του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας, της παραγωγικής οικονομίας», στην οποία εντάσσονται και οι παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν είναι τρεις ξεχωριστές πολιτικές, είναι μία»

Ο υπουργός επέμεινε ότι οι τρεις αυτοί πυλώνες δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά αποτελούν τμήματα της ίδιας οικονομικής στρατηγικής.

«Οι τρεις αυτοί άξονες δεν είναι τρεις ξεχωριστές πολιτικές. Είναι μία πολιτική, είναι η ίδια πολιτική», τόνισε.

Και συμπύκνωσε το κυβερνητικό αφήγημα σε μία φράση: «Μειώνεις το δημόσιο χρέος για να ελευθερώσεις το μέλλον της χώρας. Αντιμετωπίζεις το ιδιωτικό χρέος για να απελευθερώσεις πολίτες και επιχειρήσεις από το παρελθόν και χρησιμοποιείς την ανάπτυξη για να βελτιώνεις και το παρόν και τις προοπτικές του μέλλοντος».