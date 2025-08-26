Πολιτική

Ο Θανάσης Παφίλης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά – Η ανακοίνωσή του

Το «ευχαριστώ» στους γιατρούς του Θανάση Παφίλη
Θανάσης Παφίλης
Θανάσης Παφίλης / Photo / Eurokinissi

Ο Θανάσης Παφίλης, πρόσφατα υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στην καρδιά και είναι καλά στην υγεία του.

Στην ανακοίνωσή του ο Θανάσης Παφίλης ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ευχαριστεί επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» αλλά και τον αναπληρωτή διευθυντή του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνάσειου Νοσοκομείου

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Θανάση Παφίλη

«Ο Θανάσης Παφίλης μέλος της ΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο οποίος πρόσφατα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας του.

Ευχαριστεί τον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη, αναπληρωτή διευθυντή του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνάσειου Νοσοκομείου και την ομάδα του καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”».

