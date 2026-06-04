Οι υποψήφιοι της επόμενης μέρας για το ΠΑΣΟΚ: Κασιμάτη, Τζάκρη, Αποστολάκης και Σαλμάς στο κάδρο της διεύρυνσης

«Φυγή προς τα εμπρός» επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, την ώρα που βάλλεται πανταχόθεν, με τις δημοσκοπήσεις να το δείχνουν στην τρίτη ή και την τέταρτη θέση και τις εσωκομματικές συζητήσεις που ξεκίνησαν από την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα περί δυνατότητας σύμπλευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μετά από τις επόμενες εκλογές, να μη λένε να κοπάσουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ που εκτός μεγάλου απροόπτου, θα πραγματοποιηθεί αύριο (05.06.2026) Παρασκευή, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αποκλείεται να φτιάξει την «σκιώδη κυβέρνηση» που από καιρό έχει ζητήσει η Άννα Διαμαντοπούλου, και πάντως θα μοιράσει ρόλους και περιφέρειες ευθύνης σε όλους, ανεξάρτητα από το αν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές ή όχι στις επικείμενες εκλογές. Την ίδια ώρα, βάρος πέφτει στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων του κόμματος, με τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη να διαβεβαιώνουν ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του δρόμου έχει ήδη διανυθεί.

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Και όμως, το ενδιαφέρον τώρα στο ΠΑΣΟΚ στρέφεται στην αμφίπλευρη διεύρυνση που …συνεχίζεται. Στην πραγματικότητα, ακούγονται όλο και πιο έντονα τα ονόματα νυν και πρώην βουλευτών από διάφορα κόμματα που φέρονται να «φλερτάρουν» με το ΠΑΣΟΚ, με το πεπόνι και το μαχαίρι, σε αυτή την περίπτωση να είναι στο χέρι του προέδρου που χειρίζεται προσωπικά μεταγραφές βουλευτών και προβεβλημένων στελεχών από άλλα κόμματα. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το επόμενο κύμα διεύρυνσης αναμένεται να γίνει γνωστό αύριο, στη συνεδρίαση του ΠΣ της οποίας προεδρεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης και όχι σε κάποια εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης της οποίας ηγείται ο Κώστας Σκανδαλίδης, εντείνει το ενδιαφέρον.

Τις τελευταίες ώρες ακούγεται έντονα ξανά ότι συζητιέται η άμεση ένταξη στο κόμμα της Νίνας Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ, στο εσωτερικό του οποίου επίσης αναμένονται εξελίξεις στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το ίδιο πολύ ακούγεται ξανά το όνομα της Θοδώρας Τζάκρη, που είχε ατονήσει το προηγούμενο διάστημα, εξαιτίας της προσθήκης στο καταστατικό του κόμματος περί θητειών στο βουλευτικό αξίωμα, το όριο των οποίων (20 έτη) έχει ξεπεραστεί από την πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, που μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ και αργότερα στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, προτού αποφασίσει να φλερτάρει ξανά πολιτικά με την Χαριλάου Τρικούπη.

Η κ.Τζάκρη πάντως, διαρρέει παντού ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής στην Πέλλα, πιθανώς απέναντι στην Έφη Αχτσιόγλου, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια που θέλουν την τελευταία να κατεβαίνει υποψήφια με την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα στις επικείμενες εκλογές, και ερώτημα να παραμένει το πώς θα ξεπεραστεί ο σκόπελος του καταστατικού που οδήγησε σε παραίτηση από το ΠΑΣΟΚ τον πολύπειρο Χάρη Καστανίδη. Πολύ κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη έχει βρεθεί και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, που επίσης φέρεται «φλερτάρει» πολιτικά με την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ήταν το ίδιο το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη που φρόντισε να διαψεύσει εγκαίρως τα περί σύμπραξής του με το ΠΑΣΟΚ, μία πληροφορία που έκανε χθες τον γύρο του Διαδικτύου για λίγες ώρες, προκαλώντας έκπληξη σε πολλούς. Αντίστοιχη έκπληξη πάντως, προκαλεί και η συζήτηση που γίνεται σοβαρά τις τελευταίες εβδομάδες στα πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία ότι με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη -όχι πάντως ως αυτή την ώρα με τον ίδιο- συζητά και ο Μάριος Σαλμάς. Στην περίπτωση του τελευταίου, πάντως, η οποία και θα επιβεβαίωνε το «αμφίπλευρο» της διευρύνσεως που επιχειρεί η Χαριλάου Τρικούπη, πολλά εξαρτώνται και από την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος ή όχι.

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Για …συνεχές κύμα διεύρυνσης μίλησε χθες ο Γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, δίνοντας το στίγμα της στάσης που θα κρατήσει το κόμμα στο εξής. «Η διεύρυνση περιλαμβάνει οποιονδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη για να φέρει στη χώρα την πολιτική αλλαγή», είπε μιλώντας στο ΟΡΕΝ. Ο ίδιος πάντως, άφησε αιχμές κατά του Χάρη Δούκα, επιμένοντας πως δεν υπήρχε κανένας λόγος να προβεί στη δήλωση που έκανε.

Αντίθετα, να μπει τέλος στη συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα, επιχείρησε η Άννα Διαμαντοπούλου, ζητώντας «να επικεντρωθούμε στα πλεονεκτήματά μας». Την ίδια ώρα, ενώ αναφερόμενη στο κόμμα Τσίπρα, έκανε λόγο για ένα πρόσωπο (σ.σ. τον Αλέξη Τσίπρα) και τους φίλους του, επιφύλαξε επίθεση φιλίας στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη(!) που προεδρεύει της Νέας Αριστεράς. «Αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο πολιτικά δεν συμφωνώ, δείτε τι ήθος έχει δείξει. Ήταν δίπλα στον Τσίπρα όταν έκανε την «κωλοτούμπα», ήταν νέος και ήταν νούμερο ένα. Σηκώθηκε και έφυγε και παρέδωσε την έδρα», είπε, αφήνοντας ίσως αιχμές και για τον τρόπο με τον οποίο έχουν συμπεριφερθεί άλλα στελέχη, μη παραδίδοντας τις έδρες τους όταν διαφωνούν πια με το κόμμα με το οποίο εξελέγησαν.