Πολιτική

Νίκος Παππάς: «Επιθετική η δήλωση Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του»

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, τόνισε μεταξύ άλλων πως το κόμμα θα συμμετάσχει κανονικά στις επερχόμενες εκλογές
Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με θέμα την εκλογή Γραμματέα της. Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Νίκος Παππάς / EUROKINISSI
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Ο Νίκος Παππάς βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης στο Action24 και σχολίασε την πρόσφατη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.

Ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε επιθετική τη δήλωση του για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για πάρα πολλά χρόνια. Έφυγε, έκανε το δικό του κόμμα και ζητάει να ψηφιστεί το δικό του κόμμα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι έχουν ακουστεί και επιθετικές δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Εμείς, όταν μιλάμε για άλλα κόμματα, λέμε ότι δεν υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας, αλλά δεν έχουμε πει ότι έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο.

Οι εξελίξεις τρέχουν και υπάρχουν δύο πτυχές. Η πρώτη είναι ότι έχουμε κάποιους βουλευτές οι οποίοι λένε ότι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά κρατούν την έδρα τους και την περιφέρουν. Θα είναι πολύ αρνητικό εάν τέτοιου είδους πολιτικές συμπεριφορές επιβραβευτούν από την ΕΛΑΣ σε δεύτερο χρόνο. Η δεύτερη πτυχή είναι ότι αρχίζουν να καταγράφονται προγραμματικές μετατοπίσεις και διαφορές. Η σημερινή τοποθέτηση της ΕΛΑΣ υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελεί μια πολύ καθαρή μετατόπιση. Η δική μας θέση δεν έχει αλλάξει», ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Όσον αφορά τον Σωκράτη Φάμελλο που παραιτήθηκε πρόσφατα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «θα είναι λάθος αν ανεξαρτητοποιηθεί», ενώ σχολίασε πως «αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε συνεννόηση» με τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, τόνισε μεταξύ άλλων πως το κόμμα θα συμμετάσχει κανονικά στις επερχόμενες εκλογές και «εμείς λέμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας ότι θα είμαστε παρόντες στις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο προοδευτικός χώρος που μπορεί να ανασυγκροτήσει την Αριστερά και να επηρεάσει τον πολιτικό χάρτη», ανέφερε ο βουλευτής μιλώντας στην τηλεόραση του Action24, ενώ αναφερόμενος στη δημοσκοπήσεις και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρας σημείωσε πως οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν ταχθεί υπέρ του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

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