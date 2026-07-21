Πολιτική

Δημοσκόπηση Interview για το Politic: Στο 26,8% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15,8% – Εξελέγη αλλά δεν πείθει η Ρένα Δούρου

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ως 3ο κόμμα με 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στην 4η θέση με ποσοστό 8,9%, περιορίζοντας τη μεταξύ τους απόσταση στις 1,2 μονάδες
Κάλπη
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για το POLITIC, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. παγιώνεται στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, η έρευνα καταγράφει έντονη δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς, αλλά και αξιοσημείωτη δυνητική εκλογική βάση για ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, διατηρώντας διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ., η οποία καταγράφεται στο 15,8% και εδραιώνεται στη δεύτερη θέση σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8,9%, περιορίζοντας τη μεταξύ τους απόσταση στις 1,2 μονάδες.

Στη συνέχεια καταγράφονται το ΚΚΕ με 5,9% και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 5,3%, ενώ κοντά στο όριο του 3% κινούνται το ΜέΡΑ25 (3,1%), η Φωνή Λογικής (3%) και η Πλεύση Ελευθερίας (2,9%).

Ακολουθούν οι Δημοκράτες με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%.

Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9%, ενώ το 5% δηλώνει ότι θα επέλεγε άλλο κόμμα, με αποτέλεσμα συνολικά το 14% να μην τοποθετείται υπέρ κάποιου από τους πολιτικούς σχηματισμούς που περιλαμβάνονται στη μέτρηση.

ektimisi interview

Αναλυτικά τα ποσοστά:

  • Νέα Δημοκρατία: 26,8%
  • ΕΛ.Α.Σ.: 15,8%
  • ΠΑΣΟΚ: 10,1%
  • Ελληνική Λύση: 8,9%
  • ΚΚΕ: 5,9%
  • Ελπίδα: 5,3%
  • ΜέΡΑ25: 3,1%
  • Φωνή Λογικής: 3,0%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 2,9%
  • Δημοκράτες: 2,4%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,0%
  • Νέα Αριστερά: 0,5%
  • Νίκη: 0,3%
  • Άλλο κόμμα: 5,0%
  • Αναποφάσιστοι: 9,0%

Η δημοσκόπηση καταγράφει ακόμη ότι το 12% δηλώνει πως θα ψήφιζε «πολύ» ή «αρκετά» πιθανόν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ μαζί με όσους απαντούν «λίγο», η δυνητική εκλογική δεξαμενή φτάνει το 21%. Ωστόσο, το 78% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά. 

ektimisi interview

Η εκλογή της Ρένας Δούρου

Λίγες ημέρες μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η δημοσκόπηση καταγράφει περιορισμένες προσδοκίες για την πολιτική της επίδραση.

Μόλις το 7% του συνόλου των ερωτηθέντων και το 11% όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 θεωρούν ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα. Αντίστοιχα, για τον Παύλο Πολάκη τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 23% και 30%.

ektimisi interview

Η απάντηση «κανένας» παραμένει κυρίαρχη, συγκεντρώνοντας 60% στο σύνολο και 52% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Μόλις το 8% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, το 17% τη Βουλή και το 23% τη Δικαιοσύνη, ενώ ο στρατός αποτελεί την εξαίρεση με 62% θετικές γνώμες.

Παράλληλα, το 44% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η κοινωνική ομάδα που έχει αδικηθεί περισσότερο από την κυβερνητική πολιτική, έναντι 26% που επιλέγει τους μισθωτούς και 21% τους συνταξιούχους.

Στην καταλληλόλητα για τη διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ενώ στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο Αλέξης Τσίπρας και η απάντηση «κανένας» με 16,6%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
72
71
68
67
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Το μεγάλο πακέτο της ΔΕΘ και οι κερδισμένοι – Οι οδηγίες προς τους βουλευτές και η πρόβλεψη για νέο κύμα ακρίβειας
Η έμφαση θα δοθεί στη στήριξη της μεσαίας τάξης, όπως ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΚΟ της ΝΔ, και θα αφορά πρωτίστως στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης 9
Σύγκρουση Πέτρου Παππά – Γιάννη Μπουλέκου για τις βουλευτικές έδρες: «Αν είστε τίμιος, παραδώστε την» – «Δεν θα τη δώσω σε πραξικοπηματική ηγεσία»
Η αντιπαράθεση για τις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρθηκε στον τηλεοπτικό αέρα, με τον οργανωτικό γραμματέα του κόμματος να ζητά από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να επιστρέψει την έδρα και τον τελευταίο να απαντά με σφοδρά πυρά για τις εσωκομματικές εξελίξεις στην Κουμουνδούρου
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς και ο γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος
Newsit logo
Newsit logo