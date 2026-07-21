Δημοσκόπηση Interview για το Politic: Στο 26,8% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15,8% – Εξελέγη αλλά δεν πείθει η Ρένα Δούρου

Προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για το POLITIC, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. παγιώνεται στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, η έρευνα καταγράφει έντονη δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς, αλλά και αξιοσημείωτη δυνητική εκλογική βάση για ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, διατηρώντας διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ., η οποία καταγράφεται στο 15,8% και εδραιώνεται στη δεύτερη θέση σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

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Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8,9%, περιορίζοντας τη μεταξύ τους απόσταση στις 1,2 μονάδες.

Στη συνέχεια καταγράφονται το ΚΚΕ με 5,9% και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 5,3%, ενώ κοντά στο όριο του 3% κινούνται το ΜέΡΑ25 (3,1%), η Φωνή Λογικής (3%) και η Πλεύση Ελευθερίας (2,9%).

Ακολουθούν οι Δημοκράτες με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%.

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Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9%, ενώ το 5% δηλώνει ότι θα επέλεγε άλλο κόμμα, με αποτέλεσμα συνολικά το 14% να μην τοποθετείται υπέρ κάποιου από τους πολιτικούς σχηματισμούς που περιλαμβάνονται στη μέτρηση.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 26,8%

ΕΛ.Α.Σ.: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 10,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

ΚΚΕ: 5,9%

Ελπίδα: 5,3%

ΜέΡΑ25: 3,1%

Φωνή Λογικής: 3,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,9%

Δημοκράτες: 2,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,0%

Νέα Αριστερά: 0,5%

Νίκη: 0,3%

Άλλο κόμμα: 5,0%

Αναποφάσιστοι: 9,0%

Η δημοσκόπηση καταγράφει ακόμη ότι το 12% δηλώνει πως θα ψήφιζε «πολύ» ή «αρκετά» πιθανόν ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ μαζί με όσους απαντούν «λίγο», η δυνητική εκλογική δεξαμενή φτάνει το 21%. Ωστόσο, το 78% δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά.

Η εκλογή της Ρένας Δούρου

Λίγες ημέρες μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η δημοσκόπηση καταγράφει περιορισμένες προσδοκίες για την πολιτική της επίδραση.

Μόλις το 7% του συνόλου των ερωτηθέντων και το 11% όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 θεωρούν ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο κόμμα. Αντίστοιχα, για τον Παύλο Πολάκη τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 23% και 30%.

Η απάντηση «κανένας» παραμένει κυρίαρχη, συγκεντρώνοντας 60% στο σύνολο και 52% μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Μόλις το 8% δηλώνει ότι εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, το 17% τη Βουλή και το 23% τη Δικαιοσύνη, ενώ ο στρατός αποτελεί την εξαίρεση με 62% θετικές γνώμες.

Παράλληλα, το 44% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η κοινωνική ομάδα που έχει αδικηθεί περισσότερο από την κυβερνητική πολιτική, έναντι 26% που επιλέγει τους μισθωτούς και 21% τους συνταξιούχους.

Στην καταλληλόλητα για τη διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,9%, ενώ στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν ο Αλέξης Τσίπρας και η απάντηση «κανένας» με 16,6%.