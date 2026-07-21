Ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφει τα πυρά του στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και παρουσιάζει σχέδιο για την Ενέργεια

Στοχοπροσηλωμένο στις εθνικές εκλογές παραμένει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα κορυφαία στελέχη του να έχουν σε πρώτο πλάνο τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία και να έχουν παρουσιάσει μέσα σε λίγες ημέρες τις προτάσεις τους για το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την Παιδεία.

Στο ΠΑΣΟΚ, άλλωστε, υποστηρίζουν ότι με την προκήρυξη κιόλας των εκλογών, τα διλήμματα που θα τεθούν, θα αφορούν στην καθημερινότητα και θα έχουν να κάνουν κυρίως με το κόστος ενέργειας, τη φορολογία, την ακρίβεια, τη στέγαση, τα εργασιακά, το ιδιωτικό χρέος κ.ο.κ. Ειδικά για την ενέργεια, τις προτάσεις του κόμματος θα παρουσιάσει σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου για το θέμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πλαισιωμένος από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είναι αρμόδια για σχετικά θέματα, και αφού πρώτα ασκήσει κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης.

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Στο επίκεντρο της κριτικής του θα βρεθούν ζητήματα απολιγνιτοποίησης και τρόπου μετάβασης στη λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη», η μη παροχή δυνατότητας σε αγρότες για φωτοβολταϊκά που θα τους εξασφάλιζαν μικρότερο κόστος παραγωγής, οι τιμές της ενέργειας τις οποίες θα αποδώσει μεταξύ άλλων στο «κλείσιμο του ματιού» στα ολιγοπώλια, οι χειρισμοί της κυβέρνησης στο ζήτημα του καλωδίου διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου κ.ο.κ.

Ευρύτερη είναι η κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση γύρω από τα θέματα ακρίβειας γενικώς. «Η κυβέρνηση αντί να δώσει λύσεις, βλέπουμε συνεχώς να κάνει μπαλώματα. Και μιλώ ειδικά για το θέμα της ακρίβειας. Τη μία μας λένε για μείωση στο ράφι, αλλά από Σεπτέμβρη, λες και το καλοκαίρι δεν έχει οικονομικές δυσκολίες. Από την άλλη ότι θα έχουμε 2.000 κωδικούς με χαμηλές τιμές, αλλά αυτούς τους κωδικούς θα τους προσδιορίσουν τα σούπερ μάρκετ εθελοντικά», δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη όπου βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας με νόημα ότι «η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει» και πως «θα τελειώσει μόνο με την πολιτική αλλαγή». Κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν υπηρετεί την κοινωνία, γιατί δεν θέλει να συγκρουστεί με τα οικονομικά συμφέροντα που κερδίζουν είτε στον τομέα της υγείας, είτε στην εμπορία τροφίμων, είτε από τα τιμολόγια ενέργειας, πως ακριβώς για αυτούς τους λόγους δε βάζει κανόνες στην αγορά και δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτήν, την ταύτισε με μία «ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως, νιώθοντας το βάρος των δημοσκοπήσεων, όπου πλέον η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα «καθιερώνεται» στη δεύτερη θέση, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί, δε σταματά να ξορκίζει τυχόν επαναφορά του διπόλου Μητσοτάκη – Τσίπρα. Ένα δίπολο πάντως, το οποίο κρίθηκε και με το οποίο ο ίδιος αναμετρήθηκε άλλοτε με το περίφημο σύνθημα «ούτε Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης», από το οποίο και βγήκε μόνο κερδισμένος. Μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης θύμισε με νόημα ότι η χώρα είχε το πολιτικό δίδυμο Μητσοτάκη – Τσίπρα για μία δεκαετία. «Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά, ή τοξικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου, πηγαίνοντας τη χώρα πίσω;», διερωτήθηκε, για να αντιπαραβάλει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατά τον ίδιο μπορεί να βάλει τη χώρα σε μία άλλη πορεία. Μία πορεία που θα έχει σαφές προοδευτικό πρόσημο. Σημειώνοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ρισκάρει τρίτη θητεία Μητσοτάκη με τα σημερινά αποτελέσματα, είτε νέα θητεία Τσίπρα με τα γνωστά πεπραγμένα, τον κάλεσε να επιλέξει αλλαγή σελίδας, τονίζοντας όσα θεωρεί συγκριτικά του πλεονεκτήματα, έναντι των πολιτικών του αντιπάλων, αυτά της αξιοπιστίας, του πολιτικού ήθους και της σοβαρότητας, «χωρίς εξαρτήσεις».