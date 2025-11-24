Πολιτική

Όλγα Γεροβασίλη για βιβλίο Τσίπρα: Ο Βαρουφάκης ήταν ο λάθος άνθρωπος τη λάθος στιγμή

«Δεν περίμενα αυτή τη συμπεριφορά από την Ζωή Κωνσταντοπούλου» είπε μεταξύ άλλων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

«Αν είχαν ανταποκριθεί θετικά Αχτσιόγλου και Χαρίτσης στο κάλεσμα Τσίπρα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά» είπε μεταξύ άλλων η Όλγα Γεροβασίλη, το βράδυ της Δευτέρας (24/11/25) σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Η χώρα είχε πέσει στα βράχια. Τα ταμεία ήταν άδεια και ο κύριος Σαμαράς (δεν είπε) καμία συγνώμη για τη χώρα. Το πρώτο μνημόνιο απέτυχε, το δεύτερο απέτυχε και η κυβέρνηση έπρεπε σε ένα μήνα να λύσει όλα τα προβλήματα» περιέγραψε μεταξύ άλλων η Όλγα Γεροβασίλη, μιλώντας στο Action 24, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. 

Ο Γιάννης Βαρουφάκης «προφανώς ήταν ο λάθος άνθρωπος τη λάθος χρονική στιγμή στη χώρα» είπε η Όλγα Γεροβασίλη.

«Οι άνθρωποι κρίνονται την ώρα που πρέπει να συγκρουστούν με το εγώ τους και σε συνθήκες πίεσης. Στη ζωή, τα πράγματα αποκαλύπτονται όταν στριμώχνουν. Η άποψη μου για την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι γνωστή» τόνισε. 

Για τον Στέφανο Κασσελάκη, η κυρία Γεροβασίλη είπε: «Εγώ έχω συγκρουστεί ανοιχτά, καταθέτοντας τις πολιτικές μου απόψεις και υπερασπιζόμενη τις δικές μου αξίες. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
260
210
208
191
188
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης: Δημόσιο, παιδεία και δικαιοσύνη μπορούν να βοηθηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη – Οι δύο κρίσιμες απειλές
Ο πρωθυπουργός περιέγραψε την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επισημαίνοντας την ίδρυση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το 2019 ως καθοριστικό βήμα
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση «GenAI Summit» στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Θεοδωράκης για την «Ιθάκη»: «Η φράση ”Σταύρο σε πρόλαβε άλλος” για τη συγκυβέρνηση με Καμμένο δεν ειπώθηκε ποτέ»
Ο Σταύρος Θεοδωράκης λέει ότι βρήκε τότε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον Νίκο Παππά έξω από το γραφείο του Τσίπρα, «μεθυσμένους από τη συγκρότηση κυβέρνησης»
Αλέξης Τσίπρας και Σταύρος Θεοδωράκης
Ο Γιάννης Βούρος παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Οι λόγοι της αποχώρησής του
Στην επιστολή του, ο πρώην δήμαρχος αναφέρθηκε στην πορεία της δημοτικής παράταξης από το 2019, όταν μία μικρή παρέα φίλων και γειτόνων ίδρυσε την «Πολιτών Πολιτεία»
Γιάννης Βούρος
Le Monde για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: O «ταραχοποιός» της Αριστεράς μιλά για το τραυματικό επεισόδιο του 2015 και ετοιμάζει την επιστροφή του
Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει στη μεταστροφή για την οποία επικρίθηκε μετά το δημοψήφισμα, όταν τελικά υπέγραψε ένα τρίτο μνημόνιο με τους πιστωτές, σημειώνει, μεταξύ άλλων, η «Le Monde»
Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα 28
Newsit logo
Newsit logo