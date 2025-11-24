Όλγα Γεροβασίλη για βιβλίο Τσίπρα: Ο Βαρουφάκης ήταν ο λάθος άνθρωπος τη λάθος στιγμή

«Αν είχαν ανταποκριθεί θετικά Αχτσιόγλου και Χαρίτσης στο κάλεσμα Τσίπρα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά» είπε μεταξύ άλλων η Όλγα Γεροβασίλη, το βράδυ της Δευτέρας (24/11/25) σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

«Η χώρα είχε πέσει στα βράχια. Τα ταμεία ήταν άδεια και ο κύριος Σαμαράς (δεν είπε) καμία συγνώμη για τη χώρα. Το πρώτο μνημόνιο απέτυχε, το δεύτερο απέτυχε και η κυβέρνηση έπρεπε σε ένα μήνα να λύσει όλα τα προβλήματα» περιέγραψε μεταξύ άλλων η Όλγα Γεροβασίλη, μιλώντας στο Action 24, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Γιάννης Βαρουφάκης «προφανώς ήταν ο λάθος άνθρωπος τη λάθος χρονική στιγμή στη χώρα» είπε η Όλγα Γεροβασίλη.

«Οι άνθρωποι κρίνονται την ώρα που πρέπει να συγκρουστούν με το εγώ τους και σε συνθήκες πίεσης. Στη ζωή, τα πράγματα αποκαλύπτονται όταν στριμώχνουν. Η άποψη μου για την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι γνωστή» τόνισε.

Για τον Στέφανο Κασσελάκη, η κυρία Γεροβασίλη είπε: «Εγώ έχω συγκρουστεί ανοιχτά, καταθέτοντας τις πολιτικές μου απόψεις και υπερασπιζόμενη τις δικές μου αξίες. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο».