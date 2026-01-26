Όλγα Κεφαλογιάννη: Να αποσυρθεί η επίμαχη ρύθμιση ζητούν οι δικηγορικοί σύλλογοι

Τη διαφωνία της με τη ρύθμιση για το οικογενειακό δίκαιο, η οποία θεωρείται «φωτογραφική» για την Όλγα Κεφαλογιάννη, εκφράζει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων ζητά παράλληλα να αποσυρθεί η επίμαχη ρύθμιση για τη συνεπιμέλεια τέκνων, η οποία συνδέεται με την Όλγα Κεφαλογιάννη, μία υπόθεση που προκαλεί αντιδράσεις.

Η Συντονιστική Επιτροπή των δικηγορικών συλλόγων της χώρας καλεί την Πολιτεία να προβεί άμεσα στην κατάργηση της διάταξης και επισημαίνει ότι πριν τη θεσμοθέτηση διατάξεων και κυρίως εκείνων που αφορούν σε αλλαγές στους Κώδικες, θα πρέπει να υπάρχει σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και έγκαιρη και ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως την Ολομέλεια και τους Δικηγορικούς Συλλόγους που αποτελούν, εκ του νόμου, νομικούς αρωγούς και συμβούλους της Πολιτείας.

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της στις 26.1.2026, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Οι Κώδικες, ως βασικά νομοθετήματα – πυλώνες του νομικού μας συστήματος, θα πρέπει να έχουν διαχρονική ισχύ και η όποια τροποποίησή τους θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φειδώ και μετά από

πλήρη διαβούλευση. Οι διαρκείς τροποποιήσεις τους συνιστούν σοβαρή παθογένεια που δεν συνάδει με το Κράτος Δικαίου.

2. Είναι προφανές ότι, στην πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 1536 ΑΚ δεν ακολουθήθηκαν οι κανόνες της καλής νομοθέτησης καθότι αφενός ουδέποτε οι σχετικές διατάξεις τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και αφετέρου ενσωματώθηκαν σε Σχέδιο Νόμου με άσχετο περιεχόμενο, παρά την περί την αντίθετη συνταγματική πρόβλεψη (75 παρ. 5 Σ) και μάλιστα ως επείγουσες ρυθμίσεις, χωρίς να συντρέχουν προς τούτο σχετικές προϋποθέσεις, αφού το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές διά της δυνατότητας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων.

3. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1536 ΑΚ, ως εισήχθη με τη διάταξη του άρθρου 109 ν. 5264/2025, πέραν της κακότεχνης νομοτεχνικής διατύπωσής της, δημιουργεί έντονο προβληματισμό ως προς τη σκοπιμότητά της, λαμβανομένου υπόψη του επαρκούς πλαισίου δικαστικής προστασίας, της έλλειψης μεταβατικών διατάξεων και του γεγονότος ότι ουδέν, εν τέλει, πρόβλημα επιλύει. Αντιθέτως, κατά το

μέρος που δίνει τη δυνατότητα μεταρρύθμισης οριστικής απόφασης ενώ εκκρεμεί η ασκηθείσα έφεση, δημιουργεί δικονομική σύγχυση, ανασφάλεια δικαίου και ουδόλως συμβάλει στην επιτάχυνση της

απονομής της δικαιοσύνης.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί την Πολιτεία να προβεί άμεσα στην κατάργηση της άνω διάταξης. Πριν τη θεσμοθέτηση διατάξεων και κυρίως εκείνων που αφορούν σε αλλαγές στους Κώδικες θα πρέπει να υπάρχει σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και έγκαιρη και ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως την Ολομέλεια και τους Δικηγορικούς Συλλόγους που αποτελούν, εκ του νόμου, νομικούς αρωγούς και συμβούλους της Πολιτείας.

Υπενθυμίζεται ότι η διάταξη για την επιμέλεια ανήλικων τέκνων ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από τη Βουλή.

Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται από την αντιπολίτευση «φωτογραφική», καθώς εφαρμόστηκε από την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στην υπόθεση επιμέλειας των παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Μίνωα Μάτσα, με την ίδια να απαντά ότι άσκησε δικαίωμα που προβλέπεται από τον νόμο και ισχύει για κάθε πολίτη.