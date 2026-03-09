Συμβαίνει τώρα:
Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου για τις πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην ελληνική οικονομία

Στη σύσκεψη συμμετέχουν σε επίπεδο υπουργών ο Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Σταύρος Παπασταύρου, ενώ ο Θάνος Πετραλιάς θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς βρίσκεται στις Βρυξέλλες
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Μέγαρο Μαξίμου
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Η προπαρασκευαστική σύσκεψη ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 09.03.2026 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργών, με αντικείμενο την προετοιμασία για τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο πόλεμος στο Ιράν στην οικονομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση με αφορμή τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, ήταν προγραμματισμένη και όχι έκτακτη, ενώ δεν αναμένεται να προκύψουν άμεσες ανακοινώσεις, καθώς έχει καθαρά προπαρασκευαστικό χαρακτήρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας, δεν αποφασίστηκε κάτι καθώς αύριο θα λείπει στο Παρίσι. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Όπως ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά το briefing των πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση έχει ήδη επεξεργαστεί ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης. «Υπάρχει σχέδιο και όταν κριθεί ότι είναι τελικό και υπάρχει ανάγκη για να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις, θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις, σε ένα σχετικά εύλογο, όχι πολύ μεγάλο, χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως δεν αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους όταν παρατηρούνται φαινόμενα έντονων αυξήσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στο τραπέζι μέτρα τύπου fuel pass ή άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις, ενώ εξετάζονται κυρίως κινήσεις που αφορούν τις τιμές της ενέργειας. Μεταξύ των σεναρίων που αξιολογούνται είναι παρεμβάσεις στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, καθώς και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Παράλληλα, προτεραιότητα δίνεται στην εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.

Πολιτική
