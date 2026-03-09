Παύλος Μαρινάκης για F-16 στα κατεχόμενα: Το τι συμβαίνει στο ψευδοκράτος δεν επηρεάζει την απόφαση να προστατεύσουμε την Κύπρο

Με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την κρίση στο Ιράν, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (09.03.2026) η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Το briefing διεξήχθη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στη μετάβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και την απόφαση της Τουρκίας να στείλει μαχητικά F-16 στα κατεχόμενα.

Για την ανάπτυξη έξι τουρκικών F-16 και συστημάτων αεράμυνας στα κατεχόμενα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται σε κάθε κρίση που καλείται να διαχειριστεί, διασφαλίζοντας συνολικά την προστασία της Μεγαλονήσου. «Ό,τι συμβαίνει στο ψευδοκράτος δεν πρόκειται να επηρεάσει τη δική μας στρατηγική απόφαση να προστατεύσουμε τους αδελφούς μας στην Κύπρο» επεσήμανε. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως η σημερινή (09.03.2026) επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί απλώς μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, αλλά και ουσίας, δεδομένου ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που συνέδραμε πρώτη, όπως είπε. «Είναι πολύ σημαντικό ότι στη συνέχεια η Ευρώπη έδειξε συνολικά το σωστό πρόσωπο σε μια τέτοια περίσταση», συμπλήρωσε και επανέλαβε πως η χώρα μας δεν έχει καμία διάθεση εμπλοκής συνολικά στην κρίση που έχει ξεσπάσει.

«Δε θα προδικάσω νέα μέτρα πριν αυτά χρειαστούν»

Ερωτηθείς για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε ετοιμότητα να λάβει νέα μέτρα, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στη δέκατη ημέρα και οι ανησυχίες για τις συνέπειες στην οικονομία εντείνονται. «Δε θα προδικάσω νέα μέτρα πριν αυτά χρειαστούν», ανέφερε, μεταξύ άλλων, προσθέτοντας ότι, αν απαιτηθεί, η κυβέρνηση θα κινηθεί αναλόγως. «Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι γνωρίζει από διαχείριση κρίσεων. Δεν μπορείς να γνωρίζεις από την αρχή τη διάρκεια και την έκτασή της. Έχουμε αποδείξει σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων ότι δεν αφήνουμε την κοινωνία αβοήθητη» επεσήμανε, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες κινήσεις θα γίνουν εντός δημοσιονομικού πλαισίου. «Ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς, υπάρχει σχέδιο, όταν κριθεί ότι είναι τελικό, και υπάρχει ανάγκη για ανακοινώσεις, θα γίνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Είμαστε εδώ, δεν αφήνουμε τους πολίτες απροστάτευτους όταν παρατηρούνται φαινόμενα έκτακτων αυξήσεων», πρόσθεσε.

Πρόθεση της Αθήνας να συμμετάσχει στη γαλλική πυρηνική «ομπρέλα»

Σχετικά με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη δεύτερη Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια, που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, στο Παρίσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν αναμένεται να ληφθούν αύριο αποφάσεις. Όπως είπε, δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι ανακοινώσιμο, καθώς οι σχετικές συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο. Πρόσθεσε, πάντως, ότι υπάρχει πρόθεση της Αθήνας να συμμετάσχει στη γαλλική πρωτοβουλία.

«Σε πέντε ημέρες επαναπατρίστηκαν συνολικά 1.039 πολίτες»

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε έμφαση στις συντονισμένες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από περιοχές κινδύνου της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας ότι μέσα σε πέντε ημέρες επαναπατρίστηκαν συνολικά 1.039 πολίτες από το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τα Παλαιστινιακά εδάφη, με τη συνδρομή μισθωμένων αεροσκαφών, χερσαίων μέσων και στρατιωτικών πτήσεων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Αθήνα παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Για την αποστολή Patriot στη βόρεια Ελλάδα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απόφαση της Ελλάδας να συνδράμει τη Βουλγαρία, κατόπιν σχετικού αιτήματος, διευκρινίζοντας ότι από την πρωτοβουλία αυτή δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η αντιβαλλιστική προστασία της ελληνικής επικράτειας. Όπως σημείωσε, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ μεταφέρθηκε πυροβολαρχία Patriot στο βόρειο τμήμα της χώρας για την κάλυψη μεγάλου μέρους της βουλγαρικής επικράτειας, ενώ ένα ζεύγος F-16 μεταστάθμευσε σε αεροδρόμιο της βόρειας Ελλάδας με αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης προς τη γειτονική χώρα.

Στο 2,4% η ανάπτυξη

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2025, σημειώνοντας ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1%, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του έτους η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 2,4% σε ετήσια βάση, επίδοση υψηλότερη από εκείνη της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη δυναμική του εξωδικαστικού μηχανισμού, με 2.055 ολοκληρωμένες ρυθμίσεις μέσα στον Φεβρουάριο και συνολικά 55.343 ρυθμίσεις από την έναρξη λειτουργίας του, καθώς και στη συμφωνία τεχνικής υποστήριξης ανάμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και το Eurocontrol για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού συστήματος αεροναυτιλίας.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Κύπρο όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron.

Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

—-

Συνεχίζονται οι συντονισμένες επιχειρήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων που βρίσκονται σε περιοχές κινδύνου, εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Μέσα σε πέντε ημέρες επαναπατρίστηκαν, συνολικά, 1.039 συμπολίτες μας, από το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν μισθωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών αεροσκάφη, χερσαία μέσα και στρατιωτικά αεροπλάνα.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη άσκηση, καθώς κάθε επιχείρηση έχει μεγάλες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, κυρίως λόγω των εκτενών περιορισμών πτήσεων, των διαρκών συναγερμών στις εμπόλεμες περιοχές και του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων χωρών.

Για τους επαναπατρισμούς η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνεργάζεται με τις επιτόπιες πρεσβείες και τα προξενεία μας.

Παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

– – – –

Η Ελλάδα παρέχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της γείτονος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Από την πρωτοβουλία αυτή δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρθηκε, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Επιπρόσθετα, ένα ζεύγος F-16 μεταστάθμευσε σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.

Για τον αποτελεσματικό συντονισμό 2 Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας μεταβαίνουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια.

– – – –

Το 2025 η Ελλάδα πέτυχε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, ύψους 2,1%, αύξησε σημαντικά τις επενδύσεις και ενίσχυσε τις εξαγωγές. Και αυτά συνέβησαν παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αναταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο που προκάλεσε η δασμολογική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, γεγονός, που αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερα θετική δυναμική της ελληνικής παραγωγής.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Eurostat, το τέταρτο τρίμηνο η Ευρωζώνη και η ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν αύξηση στο ΑΕΠ τους κατά 1,2% και 1,4% αντίστοιχα, ρυθμός αισθητά χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν της Ελλάδας.

Με βάση την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, οι επενδύσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 9% περίπου το 2025, υπερβαίνοντας τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει, πως μετά την πανδημία η Ελλάδα καλύπτει, σταθερά, το μεγάλο επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη δεκαετή κρίση.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,7%, παρά το αβέβαιο περιβάλλον, ενώ, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,3%, με αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Ακόμη, οι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πως το 2025 τα ελληνικά νοικοκυριά αύξησαν τις πραγματικές δαπάνες τους κατά 2%, ένδειξη ότι το διαθέσιμο εισόδημα συνεχίζει να κινείται ανοδικά.

Μάλιστα το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός, ότι το 2025 οι αμοιβές των μισθωτών αυξήθηκαν περισσότερο από την κερδοφορία των επιχειρήσεων, δηλαδή η ανάπτυξη διαχύθηκε πρωτίστως στους εργαζόμενους και δευτερευόντως στους κεφαλαιούχους.

Ειδικότερα, η αμοιβή της εξαρτημένης εργασίας σε τρέχουσες τιμές υπολογίζεται πως αυξήθηκε κατά 6,6% συγκριτικά με το 2024, ενώ το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα τονώθηκε κατά 2,6%.

– – – –

Συνεχίστηκαν, με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο του 2026 οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με 2.055 υποθέσεις να ολοκληρώνονται εντός του μήνα.

Οι 605 από αυτές πραγματοποιήθηκαν με τα διευρυμένα κριτήρια ευαλωτότητας ως προς την υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης εκ μέρους των πιστωτών. Μέσα από νομοθετικές βελτιώσεις όπως αυτή διευρύνθηκε, ουσιαστικά, η περίμετρος προστασίας των οφειλετών και διευκολύνθηκαν, έτσι, ακόμα περισσότεροι πολίτες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Σε υψηλό ρυθμό κινήθηκαν και οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων τον Φεβρουάριο, φτάνοντας τις 6.380.

Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 55.343 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές, ύψους 17,07 δισ. ευρώ.

– – – –

Υπεγράφη συμφωνία τεχνικής υποστήριξης της Ελλάδας σε θέματα αεροναυτιλίας ανάμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol).

H Συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

«Αυτή η συνεργασία αναμένεται να συμβάλλει, καθοριστικά, στην επιτυχή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας των εθνικών υποδομών αεροναυτιλίας και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού δικτύου αεροναυτιλίας» σημείωσε ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άνοιξε την ενημέρωση αναφερόμενο στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού, οι οποίες συνεχίζονται κανονικά.

Μίλησε για την αποστολή πυραύλων patriot στη βόρεια Ελλάδα για την προστασία του εναέριου της γειτονικής χώρας. «Δεν επηρρεάζεται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της χώρας» επεσήμανε.

Υψηλού ρυθμού αναπτυξης παρά τις γεωπολιτικές εντασεις. Μεγενθύθηκε το ΑΕΠ, ιδιαίτερη δυναμική της ελληνικής παραγωγής.