ΟΠΕΚΕΠΕ: Άκυρη η καθαίρεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, επιστρέφει στη θέση της

Επιστρέφει στη θέση της στον ΟΠΕΚΕΠΕ η Παρασκευή Τυχεροπούλου, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ’ αριθ. 411/2026 απόφασή του, έκρινε παράνομη και καταχρηστική την απομάκρυνσή της από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και διέταξε την επανατοποθέτησή της.

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την απόφαση της διοίκησης Μπαμπασίδη για την καθαίρεση της Παρασκευής Τυχεροπούλους από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ίδια είχε μετακινηθεί σε θέση πρωτοκόλλου, χωρίς πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα και χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο εργασίας.

Κατά το σκεπτικό της απόφασης, η απομάκρυνσή της Παρασκευής Τυχεροπούλου δεν στηρίχθηκε σε αντικειμενικά υπηρεσιακά κριτήρια, αλλά κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική. Το δικαστήριο διατάσσει την επανατοποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, προβλέποντας χρηματική ποινή 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσης. Παράλληλα, επιδικάζεται, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου των συνηγόρων της, αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστη, αποζημίωση για ηθική βλάβη, καθώς και η κάλυψη των δικαστικών εξόδων.

Οι δικηγόροι της Παρασκευής Τυχεροπούλου τονίζουν ότι η απόφαση αποτελεί «πλήρη δικαστική επιβεβαίωση» πως η απομάκρυνσή της δεν ήταν νόμιμη διοικητική επιλογή, αλλά αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν και στο γεγονός ότι, όπως σημειώνουν, η ίδια παραμένει έως σήμερα στην ίδια υποβαθμισμένη θέση, ακόμη και μετά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, εξέλιξη που, κατά την εκτίμησή τους, μετά τη δικαστική κρίση καθίσταται πλέον αδικαιολόγητη.

Παρασκεύη Τυχεροπούλου: Η ανακοίνωση των συνηγόρων της

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΥ: ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Με την υπ’ αριθ. 411/2026 απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώνει πλήρως την κα Παρασκευή Τυχεροπούλου και ακυρώνει την απόφαση της διοίκησης Μπαμπασίδη, με την οποία καθαιρέθηκε από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και τοποθετήθηκε σε θέση πρωτοκόλλου, χωρίς πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα και χωρίς ουσιαστικά καθήκοντα.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η καθαίρεσή της ήταν παράνομη και καταχρηστική, επισημαίνοντας ότι η ενάγουσα διέθετε αποδεδειγμένη εμπειρία, επάρκεια και εξειδίκευση στον τομέα των ελέγχων, ενώ η απομάκρυνσή της από τον τότε Πρόεδρο Κ. Μπαμπασίδη, δεν ερείδεται σε αντικειμενικά υπηρεσιακά κριτήρια αλλά συνιστά δυσμενή μεταχείριση οφειλόμενη μη δικαιολογούμενη από τις ανάγκες της υπηρεσίας αλλά οφειλόμενη σε μη αρεστές στη Διοίκηση συμπεριφορές της.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η κα Τυχεροπούλου άσκησε τα καθήκοντά της με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και προσήλωση στη νομιμότητα, εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα ως ειδική επιστήμονας του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊσταμένου με τις γνώσεις, την εμπειρία και την εργασία της, κρίνοντας ότι η μετακίνησή της σε θέση χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο οδήγησε σε πλήρη υπηρεσιακή της απαξίωση.

Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο διατάσσει:

• την επανατοποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, με απειλή χρηματικής ποινής ύψους 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσης.

• την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστη,

• την καταβολή αποζημίωσης για την ηθική βλάβη, καθώς και

• την κάλυψη των δικαστικών της εξόδων.

Η απόφαση αυτή συνιστά πλήρη δικαστική επιβεβαίωση ότι η απομάκρυνση της κας Τυχεροπούλου δεν αποτέλεσε νόμιμη διοικητική επιλογή, αλλά αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια, που στράφηκε κατά ενός στελέχους το οποίο άσκησε τα καθήκοντά του με επάρκεια, ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η κα Τυχεροπούλου εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διατηρείται στην ίδια υποβαθμισμένη θέση, ακόμη και μετά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, γεγονός που, μετά τη σημερινή δικαστική απόφαση, καθίσταται πλέον απολύτως αδικαιολόγητο και ανεπίτρεπτο.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2026

Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι της

Παρασκευής Τυχεροπούλου

Αντώνης Βαγιάνος και

Παρασκευάς Ζουρντός