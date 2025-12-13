ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρένα η Βουλή με κόντρες για τις κουμπαριές με «Γκρούεζες», «λαμόγια», και «Φεράρι»

Εντάθηκε η πολιτική κόντρα στη Βουλή στη δεύτερη ημέρα της συζήτησης επί του κρατικού προϋπολογισμού στην Ολομέλεια το Σάββατο (13.12.2025) για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και αποδέκτες μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ αντάλλαξαν και πάλι σφοδρά πυρά και εκατέρωθεν κατηγορίες.

Στελέχη της κυβερνητικής παράταξης συνέδεσαν ξανά τον συλληφθέντα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, λογιστή και πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργο Λαμπράκη με το ΠΑΣΟΚ.

«Όταν χθες (σ.σ. 12.12.2205) η Οικονομική αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του κ. Ανδρουλάκη για εγκέφαλο πάνω στις παράνομες αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλάει σήμερα η εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες, με συγχωρείτε, πάει πολύ», είπε από το βήμα της Βουλής το Σάββατο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σηκώνοντας το… γάντι που πέταξε η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, η οποία έκανε λόγο για «Γκρούεζες» στη ΝΔ.

«Αλλά επειδή θέλετε να συμψηφίζετε θέλω να σας υπενθυμίσω τη δικογραφία έχει έρθει στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμάστε για ποιους μιλάει? Το ”Φραπέ”, μέλος της ΝΔ, τον ”Χασάπη”, μέλος της ΝΔ», απάντησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Περνώντας στην αντεπίθεση, η Χαριλάου Τρικούπη θέτει ερωτήματα για τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη με τη φράση «τι ”θέρισε” ο κ. Χιλετζάκης και με ποια βοήθεια;», δίνοντας βίντεο στη δημοσιότητα, όπου τον Μάιο του 2025, όπως επισημαίνεται, παραβρίσκεται σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή υπουργών της κυβέρνησης και θέμα την αγροτική πολιτική.

«Εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να προσποιείται ότι δεν τον ξέρει τον κ. Χιλετζάκη; Εξακολουθεί να αρνείται τις προνομιακές του σχέσεις με τον πρώην υπουργό της Λευτέρη Αυγενάκη, τον οποίο και προστάτευσε από την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Τελικά τι ”θέρισε” ο κ. Χιλετζάκης και με ποια βοήθεια;», αναφέρεται στο βίντεο.

«Είναι αδιανόητο να έχετε προφυλακισμένο κουμπάρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και να εξακολουθείτε να κουνάτε το δάχτυλο», απάντησε με αιχμηρό τρόπο η εκπρόσωπος της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου και τόνισε ότι ο κ. Χιλετζάκης δεν υπήρξε ποτέ κεντρικό στέλεχος της ΝΔ και έχει διαγραφεί.

«Είναι πάγια και αδιαπραγμάτευτη αρχή της Νέας Δημοκρατίας, μόλις υπάρξει η παραμικρή εμπλοκή μέλους σε ποινική δικογραφία, να αναστέλλεται αυτομάτως και ακαριαία η κομματική του ιδιότητα. Δεν περιμένουμε υποδείξεις για να πράξουμε το αυτονόητο, ούτε εκδίδουμε δελτία τύπου όπως έσπευσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ για επικοινωνιακή διαχείριση», σημείωσε η κ. Σδούκου.

Ομαδικές βολές από τα άλλα κόμματα

«Έγινε μια βίαιη προσπάθεια της ΝΔ να μην περάσει Προανακριτική Επιτροπή. Αν είχαμε Προανακριτή θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης.

«Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μαθαίνουν κι από πάνω ότι τα χρήματά τους, έχουν γίνει ”Φεράρι” και ”κερδισμένα Τζόκερ” στα χέρια κάποιων λαμόγιων, που διασυνδέονται με τις κυβερνήσεις και διαχρονικά αποτελούν τους πιο φανατικούς υποστηρικτές της ΚΑΠ της ΕΕ και τους πολέμιους των αγώνων τους», δήλωσε στα «ΝΕΑ», ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύεται βαθιά εμπλεκόμενη σε ένα καθεστώς διαφθοράς, πελατειακών σχέσεων και συστηματικής λεηλασίας του δημόσιου χρήματος», ανέφερε το γραφείο Τύπου της Νέας Αριστεράς.

«Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι, ανοίγουν το δρόμο της λαϊκής αντεπίθεσης. Λένε «όχι» στα ψέματα της ΝΔ. Όλη η κοινωνία είμαστε δίπλα τους», δήλωσε από το περιστύλιο της Βουλής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Τέλος, θεωρείται βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο τις 15 συλλήψεις, θα συνεχιστεί και την Κυριακή (14.12.2025) στην τρίτη ημέρα συζήτησης επί του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.