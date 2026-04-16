Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεδριάζει την Τετάρτη η Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των 11+2 βουλευτών της ΝΔ

Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ήδη από την Μεγάλη Τρίτη γνωμοδοτήσει ομόφωνα την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ, όπως το έχουν ζητήσει και οι ίδιοι
Γραφεία ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) (Φωτογραφία αρχείου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

H ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των 11+2 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δύο νέες δικογραφίες για την εμπλοκή τους σε υποθέσεις διευθέτησης θεμάτων παραγωγών και κτηνοτρόφων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ορίστηκε από την Διάσκεψη των Προέδρων να διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου. 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ήδη από την Μεγάλη Τρίτη γνωμοδοτήσει ομόφωνα την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ, όπως το έχουν ζητήσει και οι ίδιοι που αναφερόντουσαν στην δεύτερη κατά σειρά δικογραφία που είχε αποσταλεί στην Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Άρειο Πάγο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Απριλίου, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα συνεδριάσει και θα γνωμοδοτήσει και για τους δύο άλλους βουλευτές της ΝΔ που αναφέρονται στην τρίτη κατά σειρά δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στην Βουλή. Έτσι, και οι 13 αιτήσεις ασυλίας θα εισαχθούν μαζί στην Ολομέλεια για την τελική λήψη απόφασης.

Οι αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

Η Διάσκεψη των Προέδρων επίσης προγραμμάτισε το πρωί της Τετάρτης, 22 Απριλίου, να συζητηθεί στην Ολομέλεια και να ψηφιστούν το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι δύο Κυρώσεις με τις κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Πολωνίας αντίστοιχα για την Αμοιβαία Προστασία των Διαβαθμισμένων Πληροφοριών.

Την Πέμπτη 23 Απριλίου θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 – Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων – Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
106
101
81
79
71
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κόντρα Γεωργιάδη – Τσουκαλά για την Πόπη Παπανδρέου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Εκβιάζει την ανανέωση της θητείας της», «Στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα»
Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι αιχμές του υπουργού Υγείας για τους χειρισμούς στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση για επίθεση στη Δικαιοσύνη 
Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο σκληρό μπρα ντε φερ στη Βουλή
Στην ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί σε μία σειρά από πεπραγμένα της κυβέρνησης, προκειμένου να αναδείξει ότι εξελέγη υποσχόμενη να επουλώσει τα τραύματα στους θεσμούς και έκανε το ακριβώς αντίθετο
Στη σκιά της περιπέτειας υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη η σύγκρουση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή – Η πρόταση για αναβολή της συζήτησης και η απάντηση του Μαξίμου
Η «φυγή προς τα μπρος» που επιχειρεί η κυβέρνηση και οι θεσμικές τομές που εισηγείται ο πρωθυπουργός για το πολιτικό σύστημα
Newsit logo
Newsit logo