Ώρα αποφάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τη Νέα Αριστερά: Ο παράγοντας «Αλέξης Τσίπρας» και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Το τέλος της ΔΕΘ και τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων φέρνουν στον ΣΥΡΙΖΑ τις πρώτες συζητήσεις σχετικά με την επόμενη μέρα του κόμματος και το ενδεχόμενο μίας πιο ουσιαστικής επικοινωνίας και συμπόρευσης με την Νέα Αριστερά.

Παρασκηνιακά εδώ και αρκετό καιρό έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την ενδεχόμενη κοινοβουλευτική συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Ακόμα και οι πιο επιφυλακτικοί εμφανίζονται σήμερα να συζητούν αυτό το ενδεχόμενο, καθώς οι μετρήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι αποκαρδιωτικές ιδιαίτερα για την Νέα Αριστερά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εμείς είμαστε έτοιμοι» τόνιζε στέλεχος της Κουμουνδούρου επισημαίνοντας πως ήρθε η ώρα των αποφάσεων και για όλους. «Σωστό, λάθος, πρέπει να πάρουν μια απόφαση».

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι ο Σωκράτης Φάμελλος στην συνέντευξη Τύπου στην ΔΕΘ αναφερόμενος στις συνεργασίες ανέφερε πως ο προοδευτικός διάλογος πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο μετά τη ΔΕΘ και πως ο ίδιος προτείνει να συνεχιστούν οι κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, να υπάρξει ένα φόρουμ διαλόγου, αλλά και κοινά σχήματα στους κοινωνικούς φορείς.

Από την πλευρά του ο Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας για το ίδιο θέμα τόνισε ότι οι συνεργασίες δε θα έρθουν με συνεννοήσεις κορυφής αλλά με διάλογο πάνω σε συγκεκριμένα προγραμματικά επίδικα ώστε να διαμορφωθεί μια απάντηση από τα αριστερά, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σημείωσε επίσης με νόημα ότι «δεν υπάρχουν αδιέξοδα» αλλά «υπάρχουν και δυνατότητες» παραπέμποντας στις πρόσφατες κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες με τον ΣΥΡΙΖΑ, ή την κοινή πρωτοβουλία 4 κομμάτων για το παλαιστινιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς – τα οποία γνωρίζουν ότι δεν έχουν κανένα μέλλον σε ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα – επιδιώκουν να προχωρήσει το σενάριο της κοινοβουλευτικής συγκατοίκησης.

Κάποιοι μάλιστα θεωρούν ότι η προοπτική αυτή μπορεί εν δύναμη να λειτουργήσει ανασταλτικά και για τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός θα αναγκαστεί να ξανασκεφτεί την χρησιμότητα ενός νέου πολιτικού φορέα.

Στην Κουμουνδούρου πάντως παρά τα δημοσκοπικά ευρήματα εμφανίζονται ευχαριστημένοι καθώς λένε ότι η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου στην ΔΕΘ ύστερα από τρία χρόνια σοβαρών προβλημάτων ήταν ιδιαίτερα καλή και ηγετική.

Επισημαίνουν ακόμα ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε με σεβασμό για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ οριοθέτησε την στάση του κόμματος του απέναντι στο ενδεχόμενο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού. Μάλιστα αρκετοί επισημαίνουν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος παρά τις εισηγήσεις κάποιων να κινηθεί πάνω σε σκληρή γραμμή απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα τελικά αποφάσισε να ακολουθήσει άλλο δρόμο πολύ πιο ήπιο και διαλλακτικό.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι αρκετοί βουλευτές εμφανίζονται όταν τους ρωτούν δημοσίως να βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αφού από την μία δεν θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Σωκράτη Φέμελλο από την άλλη ωστόσο η καρδιά τους βρίσκεται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό.

Από την πλευρά του ο Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας τις απόψεις Τσίπρα σημείωσε ότι «έχουν ενδιαφέρον». Επανέλαβε όμως την αιχμή ότι «η λύση προέρχεται από την Αριστερά. Από την Αριστερά μπορεί να προκύψει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είναι η μετατόπιση στο κέντρο. Η λύση σε ένα θολό κέντρο, όπως έχουμε δει διεθνώς, έχει αποτύχει να προσφέρει εναλλακτική στη Δεξιά».