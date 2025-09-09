Ώρα ΔΕΘ για τον Σωκράτη Φάμελλο και τον ΣΥΡΙΖΑ στη σκιά της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα

Μετά τις επαφές που είχε όλη την εβδομάδα με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας ο Σωκράτης Φάμελλος ανεβαίνει αύριο Τετάρτη (10.9.2025) στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταθέσει τις δικές του προτάσεις για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας στην ομιλία του στο Βελλίδειο.

Αύριο το απόγευμα στις 19:00 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αναμένεται να αναδείξει από τη Θεσσαλονίκη τα λάθη της κυβέρνησης, ενώ θα καταθέσει το πρόγραμμα του κόμματος του.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επιθυμεί κατ’αρχήν να δείξει ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μία κανονικότητα μετά την δύσκολη περίοδο Κασσελάκη και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επανέλθει σε μία πολιτική και οργανωτική επανεκκίνηση μετά το συνέδριο του Ιουνίου.

Ωστόσο και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος γνωρίζει πολύ καλά ότι την Πέμπτη που είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου αναμένεται να δεχθεί πολλές ερωτήσεις σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα. Η απάντηση, που δίνει μέχρι σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο για να σχολιάσει, προφανώς θα φανεί αδύναμη δεδομένου ότι λίγες μέρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας βρισκόταν στην ΔΕΘ και μίλησε στο συνέδριο του Economist ως εν δύναμη αρχηγός κόμματος.

Εν τω μεταξύ χθες η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στον πρωθυπουργό ο οποίος από την ΔΕΘ απάντησε ότι δεν γνώριζε για την Ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την κατάργηση του ΦΠΑ.

«Ο πρωθυπουργός στη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ αρνήθηκε ότι γνωρίζει οτιδήποτε για την παραβίαση από την κυβέρνησή του της μεταφοράς δύο Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά είδη και το ειδικό καθεστώς για μικρές επιχειρήσεις.

Δηλαδή ο Πρωθυπουργός της χώρας ισχυρίστηκε πως αγνοεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος της Ελλάδας για την μη ενσωμάτωση των Οδηγιών. Ας τον ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις καθώς -για κακή του τύχη- λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο αρμόδιος Επίτροπος Hoekstra απάντησε σε σχετική Ερώτηση της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

-Στις 31 Ιανουάριου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και έκτοτε δεν πήρε καμία απάντηση.

-Στις 16 Ιουλίου 2025 η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε Ερώτηση προς την Κομισιόν για το επίμαχο ζήτημα.

-Στις 17 Ιουλίου 2025 η Κομισιόν απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση αιτιολογημένη γνώμη περνώντας στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει

-Στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 ο αρμόδιος Επίτροπος Wopke Hoekstra κοινοποίησε στους Ευρωβουλευτές την απάντησή του εκ μέρους της Κομισιόν. Όπως σημειώνει, η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει τις δύο οδηγίες εντός της προθεσμίας που έληξε στις 31-12-24, ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επί παραβάσει και ότι η Ελλάδα έχει δύο μήνες να απαντήσει, προθεσμία μετά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε. με αίτημα την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Όμως πέρα από την άρνηση της κυβερνησης να εφαρμόσει την Οδηγία και τις υπεκφυγές του Πρωθυπουργού, ο πυρήνας του προβλήματος βρίσκεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πολιτική βούληση να εφαρμόσει μειωμένους συντελεστές για πολύ βασικά είδη όπως διατροφή, φάρμακα, μεταφορές, κοινωνική στέγη, να μειώσει κατά 30% τη φορολογία στις νησιωτικές περιοχές της χώρας και να εφαρμόσει ευνοϊκές ρυθμίσεις και απαλλαγή ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις. Ενώ η ΕΕ νομοθετεί για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, η ΝΔ όχι απλώς αρνείται να μεταφέρει τις σχετικές Οδηγίες αλλά αρνείται να ανακουφίσει τους πολίτες, τις μικρές επιχειρήσεις και τις απομακρυσμένες περιοχές.

Και ας λέει ότι “δεν γνωρίζει το θέμα”…».