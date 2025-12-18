ΠΑΣΟΚ: Από την «Τράτα» στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις και στις «φωτιές» της Άννας Διαμαντοπούλου

Περίσσεψαν τα χαμόγελα στο «σουαρέ» του Νίκου Ανδρουλάκη με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ το βράδυ της ψήφισης του προϋπολογισμού στην «Τράτα», γνωστή ψαροταβέρνα της Καισαριανής.

Το κλίμα ήταν καλό στη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη, η διάθεση κάπως πιο… χαλαρή μετά την πενθήμερη εξαντλητική διαδικασία στη Βουλή και η πολιτική συζήτηση αποσπασματική, με αποτέλεσμα να μη βγουν σοβαρές πολιτικές ειδήσεις, αν εξαιρέσει κανείς τις επιμέρους συζητήσεις με ανταλλαγή απόψεων στα «πηγαδάκια» βουλευτών. Η συζήτηση που γίνεται κατά κόρον εξάλλου, ιδιωτικά, ωστόσο, θα άνοιγε δημόσια από… μη βουλευτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου, που ερωτηθείσα σχετικά, απάντησε το αυτονόητο, ότι δηλαδή όταν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό σε ένα κόμμα, είθισται να ανοίγει θέμα ηγεσίας. Τι κι αν έσπευσε να προσθέσει πάραυτα ότι «εμείς παλεύουμε όλοι να είναι περισσότερο από το επιθυμητό», τι και αν διαβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή το πλέον σημαντικό πράγμα για το κόμμα είναι η ενότητα, το «κακό» είχε ήδη γίνει.

Και όμως, ενώ ούτε η κ. Διαμαντοπούλου, ούτε πολλά ακόμα στελέχη του κόμματος, έχουν κρύψει ποτέ το ενδιαφέρον τους για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ – οι περισσότεροι εξάλλου ήταν ήδη υποψήφιοι από την προηγούμενη εσωκομματική διαδικασία – ουδείς έχει αμφισβητήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, και ούτε θα μπορούσε από τη στιγμή που είναι εκλεγμένος δύο φορές, με την τελευταία πριν από μόλις δύο χρόνια, με τα ποσοστά του κόμματος να δείχνουν – έστω και μικρή – ανοδική τάση και τον ίδιο να μην έχει δοκιμαστεί σε εθνικές εκλογές.

Ελάχιστα πράγματα του έχουν μόνο καταλογίσει, κυρίως αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων του κόμματος και τη συχνότητα των συνεδριάσεών τους, και οι περισσότεροι το έκαναν δημόσια, μόνο αφού το είχαν θέσει προηγουμένως σε εσωτερικές διαδικασίες. Ακόμα και τότε όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του κόμματος διαβεβαίωνε ότι ουδείς προτίθεται να αμφισβητήσει έναν νεοεκλεγέντα και μάλιστα για δεύτερη φορά, πρόεδρο, τουλάχιστον προεκλογικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις

Στην πραγματικότητα, όμως, η συζήτηση υπάρχει και οφείλεται κυρίως στις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ, εδώ και χρόνια πια, που δείχνει να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι, παρά το γεγονός ότι η ΝΔ φθείρεται συνεχώς. Στην παρούσα συγκυρία, δε, επανέρχεται για έναν ακόμα λόγο. Η «ολική επαναφορά» του Αλέξη Τσίπρα και η προαναγγελία δημιουργίας κόμματος, αλλά και το δημόσιο πια άνοιγμα της συζήτησης για ένα ακόμα νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αλλάξουν ριζικά το πολιτικό σκηνικό της χώρας, το επόμενο διάστημα. Προς ποια κατεύθυνση, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αυτή την ώρα, αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι λίγοι όσοι ανησυχούν.

Ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, πάντως, ανέλαβε να απαντήσει και πάλι η Άννα Διαμαντοπούλου, που κληθείσα να σχολιάσει την επίθεση του πρώην πρωθυπουργού στον χώρο της από την Πάτρα, δεύτερο σταθμό των παρουσιάσεων του βιβλίου του υπό τον τίτλο «Ιθάκη», σημείωσε: «Να επιτίθεται ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε επιλογή συνεργασίας και επέλεξε δύο φορές το πιο ακροδεξιό κόμμα στην Ελλάδα, ο οποίος έστειλε επιστολή στον Σολτς ότι πρέπει να συνεργαστεί με τους δεξιούς στη Γερμανία, ο οποίος πήγε στην Πάτρα, την πατρίδα του Γιώργου Παπανδρέου, και τον αποκάλεσε “Πινοσέτ”, και να έρχεται αυτός ο άνθρωπος και να μιλάει για τη δημοκρατική παράταξη, νομίζω ότι οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ στην Πάτρα θα είναι σε έξαλλη κατάσταση», είπε.

Στο ΠΑΣΟΚ εξάλλου, μπορεί να μιλούν επισήμως για “μονομέτωπη” επίθεση κατά της ΝΔ, μη μπορώντας να κάνουν αλλιώς αφού ο πήχης που θέτουν είναι η πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, έχουν ωστόσο αποφασίσει να απαντούν στον Αλέξη Τσίπρα, έναν άνθρωπο που κρίνοντας την διακυβέρνησή του, δεν βρίσκουν πολλές σημαντικές διαφορές στις επιλογές του, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τουλάχιστον σε θέματα στα οποία εκείνοι εστιάζουν, όπως οι Θεσμοί και ο τρόπος λειτουργίας τους.