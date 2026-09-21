Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital στην Καλιφόρνια – Συναντήσεις με επενδυτές

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα
Κυριάκος Μητσοτάκης
υτική Περιγραφή Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αμερική / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, στην Καλιφόρνια, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιρειών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας.

Στη συνάντηση στην Nvidia, με οικοδεσπότη τον John Josephakis, Global VP for Business Development, και ανώτατα στελέχη της εταιρείας στην Καλιφόρνια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Συζήτησαν επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται ορισμένοι από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς και συστήματα υπολογιστικής στον κόσμο.

mitsotakis
mitsotakis

Η Nvidia αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως και βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες της αποτελούν βασική υποδομή για την εκπαίδευση και λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων AI.

mitsotakis

Στη συνάντηση στη Sequoia Capital, με οικοδεσπότες τον Konstantine Buhler και τον Doug Leone, Partners στη Sequoia Capital, συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
239
200
160
125
91
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Αυλωνίτης «μαζεύει» τα περί συνεργασιών με ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας: «Μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να ηττηθεί η ΝΔ»
«Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο βουλευτής Κέρκυρας και καλεί τον «δημοκρατικό κόσμο» να συσπειρωθεί γύρω από τον Νίκο Ανδρουλάκη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης 5
Φαραντούρης μετά τις καταγγελίες Σδούκου και το «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς»: «Απάντησα πολιτικά και μόνο»
Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ απορρίπτει την καταγγελία περί σεξιστικής αναφοράς και υποστηρίζει ότι απάντησε σε αντίστοιχη φράση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ
Νικόλας Φαραντούρης
25
Γεωργιάδης για την γιατρό της Καρνεάδου: Απατεώνισσα, στους ελέγχους έκρυβε το μηχάνημα για να μην εντοπίζεται
Ο υπουργός Υγείας απέρριψε τις επικρίσεις για τους ελέγχους στο παράνομο ιατρείο του Κολωνακίου - Τι απάντησε για το Σώμα Επιθεωρητών, τα «νανογιλέκα» και το MedWatch
Άδωνις Γεωργιάδης 33
Ο Μάριος Σαλμάς θέτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων για τη Singular Logic ενόψει εκλογών: «Να μην μπορεί να αμφισβητηθεί το αδιάβλητο»
Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ ζητά εξηγήσεις από τον υπουργό Εσωτερικών και ρωτά αν εξετάζεται εναλλακτική λύση για την πληροφορική υποστήριξη της διαδικασίας
Μάριος Σαλμάς 8
Newsit logo
Newsit logo