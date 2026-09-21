Πολιτική

Αλεξάνδρα Σδούκου: Απαντάει στον Φαραντούρη δημοσιεύοντας την εγγραφή της στη ΝΔ από το μακρινό 1997 – «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι»

«Για να πειστούν ο κ. Φαραντούρης και οι όμοιοι του και να σταματήσουν τα ψέματα» γράφει μεταξύ άλλων
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ / TOKLIK.GR // EUROKINISSI
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Με την πολιτική αντιπαράθεση με τον Νικόλα Φαραντούρη να χτυπάει «κόκκινο», η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, δίνει στη δημοσιότητα μία «γεύση» από την πορεία της.

Καθώς ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας για την Αλεξάνδρα Σδούκου είπε χαρακτηριστικά ότι όταν την γνώρισε εκείνη υπηρετούσε «σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ», η ίδια δίνει στη δημοσιότητα την απόδειξη εγγραφής της στη ΝΔ, η οποία όπως φαίνεται στο σχετικό έγγραφο έγινε το μακρινό 1997, δηλαδή σχεδόν πριν 3 δεκαετίες…

«Επειδή ο κ. Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι» τονίζει η Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία, όπως αναφέρει, το 1997 ήταν 19 ετών.

«Αναγκάζομαι να καταθέσω για πρώτη φορά την απόδειξη της εγγραφής μου, για να πειστούν ο κ. Φαραντούρης και οι όμοιοι του και να σταματήσουν τα ψέματα» γράφει η Αλεξάνδρα Σδούκου.

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