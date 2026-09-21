Ο Κασιδιάρης αποκτά φωνή στη Βουλή: Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μανούσος δήλωσε ότι ανήκει στο κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων»

Η «Συμμαχία Ελλήνων» έκανε την εμφάνισή της και στη Βουλή, μετά την ανακοίνωση του Ηλία Κασιδιάρη το μεσημέρι της Δευτέρας (21/09/2026) ότι συντάσσεται με το συγκεκριμένο κόμμα.

Μάλιστα ατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος δήλωσε από την Ολομέλεια της Βουλής ότι ανήκει στη «Συμμαχία Ελλήνων», με το οποίο συντάσσεται ο Ηλίας Κασιδιάρης.

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«Τυπικά να διευκρινίσω ότι ανήκω στους Ανεξάρτητους Βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ την Συμμαχία Ελλήνων.

Η θέση που εκφράζω στην παρούσα επίκαιρη ερώτηση αλλά και εν γένει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος».

Ο Γιώργος Μανούσσος μάλιστα πρόσθεσε πως «η Συμμαχία των Ελλήνων θεωρεί την Παιδεία ύψιστο αγαθό και θεμέλιο λίθο για την πρόοδο του ελληνικού έθνους. Εμείς πιστεύουμε στην εντιμότητα και την συνέπεια λόγων και έργων».

Δίπλα του βρισκόταν ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην μέλος των «Σπαρτιατών», Γιάννης Δημητροκάλλης, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται επίσης στα στελέχη της «Συμμαχίας Ελλήνων».

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Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των παριστάμενων βουλευτών του ΚΚΕ, Χρήστου Κατσώτη και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία.

Ειδικότερα, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος είπε ότι η αναφορά αυτή του πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών «δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές μέσα στην Βουλή γιατί αυτό ισοδυναμεί με μια νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι ως γνωστό εγκληματική οργάνωση. Θεωρώ υποχρέωσή μου και υποχρέωση όλων των βουλευτών να καταγγείλουμε αυτές τις δηλώσεις.

Να καταδικάσουμε αυτές τις πρακτικές και να μην επιτρέψουμε τη νομιμοποίηση της ΧΑ μέσα από νέα κόμματα – βιτρίνα που έρχονται εδώ στην Βουλή και ζητούν εκπροσώπηση».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης στην συνέχεια είπε πως «και εγώ δεν μπορώ να μην καταγγείλω αυτή τη στάση εδώ και ο υπουργός πρέπει να πάρει θέση.

Είναι αδιανόητο μια εγκληματική οργάνωση, “η κηροζίνη όπως λέγανε οι Σπαρτιάτες” να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη! Αυτό πρέπει να καταγγελθεί. Σήμερα ο Κασιδιάρης έκανε την ανακοίνωση με τη συμμετοχή των κυρίων. Σήμερα ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων με τη συμμετοχή τους και είναι αδιανόητο.

Αν εκπροσωπούν αυτό το κόμμα θα μπορούσαν να το πουν πριν και όχι τώρα! Επανέρχομαι λοιπόν. Οι φασίστες δεν έχουν καμιά δουλειά στην ελληνική κοινωνία, οι αγώνες των εργαζομένων θα τους βάλουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Και εσείς μαζί με τον Κασιδιάρη, αυτοί είστε»!

Η σύμπραξη Κασιδιάρη με την «Συμμαχία Ελλήνων»

Ο Ηλίας Κασιδιάρης με βίντεο διάρκειας 3 λεπτών και 42 δευτερολέπτων, ανακοίνωσε τη σύμπραξή του με το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων», το οποίο όπως υποστήριξε, ιδρύθηκε το 2025 και το καταστατικό του έχει ήδη κατατεθεί στον Άρειο Πάγο.

«Υπάρχει κόμμα και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Η Συμμαχία Ελλήνων, ιδρύθηκε νομίμως το 2025. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου». Πρόκειται για κόμμα που έχει στελέχη τρεις εν ενεργεία ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες, Γιάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιώργος Μανούσος.

Ο πρώην καταδικασμένος για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή χαρακτήρισε το κόμμα «εθνικό και δημοκρατικό» και υποστήριξε ότι διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα. «Η Συμμαχία Ελλήνων δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές».

«Κατόπιν επίσημης αλληλογραφίας των βουλευτών της με τον ΟΑΣΕ, τον ισχυρότερο διεθνή οργανισμό για τη διασφάλιση των ελεύθερων εκλογών σε κράτη μέλη του ΟΗΕ, κοινοποιήθηκε η επίσημη έκθεση κόλαφος για τις ελληνικές εκλογές, η οποία καταδικάζει τις αντισυνταγματικές τροπολογίες αποκλεισμού κομμάτων, χρησιμοποιώντας ορολογία καταπέλτη για τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες που οδήγησαν στον αποκλεισμό του κόμματος Έλληνες, κάνοντας λόγο για υπονόμευση των αρχών του κράτους δικαίου, άσκηση κρατικής πίεσης στο δικαστικό σώμα, κίνδυνο αφαίρεσης εφαρμογής διατάξεων, στέρηση δημόσιας διαβούλευσης και πολιτικής συναίνεσης και συνιστώντας αυστηρά στην κυβέρνηση να μειώσει στο ελάχιστο τους περιορισμούς στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι», ήταν τα λόγια του Ηλία Κασιδιάρη.