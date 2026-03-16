Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Είμαστε δεύτερη δύναμη στο Συνέδριο λέει η πλευρά του Χάρη Δούκα με περίπου 900 συνέδρους

Θέτουν το εξής δίλημμα για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Θα επιλέξει το κόμμα να ηγηθεί ως κύρια δύναμη της Πολιτικής Αλλαγής με προοδευτικό πρόσημο ή θα αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία;»
Χάρης Δούκας
Ο Χάρης Δούκας αφού έχει ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στις εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ / (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Ως δεύτερη δύναμη στο επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πλασάρεται η πλευρά του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Παράλληλα, θέτουν το δίλημμα το οποίο όπως τονίζουν θα απαντηθεί κατά την διάρκεια του συνεδρίου. 

«Η χθεσινή μαζική συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη των Συνέδρων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη πορεία του Κινήματος προς την νίκη στις εκλογές», τόνιζαν συνεργάτες του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, υπενθυμίζοντας την δήλωση που έκανε στην κάλπη ότι πρέπει να το πιστέψουν οι ίδιοι. 

Συνεργάτες του εξέφραζαν βαθιά ικανοποίηση τους για το αποτέλεσμα της κάλπης, που αποδεικνύει την σημαντική επιρροή των απόψεων και προτάσεων του στη βάση του ΠΑΣΟΚ. Όπως υποστηρίζουν, «Η πλευρά του Χάρη Δούκα εξέλεξε 750 Συνέδρους που έχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο. Έχοντας την συνολική πια εικόνα των αποτελεσμάτων, προκύπτει σαφώς ότι αναδεικνύεται σε δεύτερη δύναμη στο Συνέδριο. Σ’ αυτούς πρέπει να προστεθούν και τα αντίστοιχα μέλη της ΚΠΕ, Δήμαρχοι και πρώην Βουλευτές, Γραμματείς και αναπληρωτές Γραμματείς (του κλίματος του Χ. Δούκα), οπότε το συνολικό νούμερο φτάνει περίπου στους 900 Συνέδρους».

Η πλευρά του Χάρη Δούκα θέτει το εξής δίλημμα για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Θα επιλέξει το κόμμα να ηγηθεί ως κύρια δύναμη της Πολιτικής Αλλαγής με προοδευτικό πρόσημο ή θα αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία;»

