Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαϊδης

«Οι απαράδεκτες δηλώσεις του θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές»
Παναγιώτης Παρασκευαϊδης
Παναγιώτης Παρασκευαϊδης / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ τέθηκε ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαϊδης μετά από απόφαση του προέδρου του Κινήματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαϊδη  θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη. 

Με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί ότι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πολιτική
