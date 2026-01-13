ΠΑΣΟΚ για αγρότες: «Ναι» στον διάλογο με ανοιχτούς δρόμους αλλά και «ανοιχτά» χωριά – «Όχι» στη συμφωνία Mercosur

Υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, αλλά ενός διαλόγου που θα γίνει με ειλικρίνεια και θα παράξει αποτελέσματα, έχουν ταχθεί εξ αρχής στο ΠΑΣΟΚ, και αυτό τονίζουν μέχρι και τώρα, ανεξάρτητα από όσα έγιναν χθες, οδηγώντας σε ρήγμα τους αγρότες που αγωνίζονται επί ενάμισι μήνα στα μπλόκα.

«Ο διάλογος θα πρέπει να γίνει χωρίς επικοινωνιακά τρικ», λένε στο ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης και εξηγώντας ότι «ο στόχος είναι αφενός να ανοίξουν ξανά οι δρόμοι, αφετέρου να ανοίξουν ξανά τα χωριά, ήτοι να αποκτήσει εκ νέου ζωή η ύπαιθρος. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται αν μη τι άλλο να αποκτήσει προοπτική ο πρωτογενής τομέας, που αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την “ατμομηχανή” της οικονομίας της χώρας, σίγουρα πάντως αυτή της οικονομίας της υπαίθρου». Την ανάγκη «να προκύψουν καθαρές λύσεις, να υπάρξει συμφωνία στα σημαντικά ζητήματα και να επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί στις παραγωγές και τα χωράφια τους, να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του εισοδήματός τους και η προοπτική για εκείνους και τις οικογένειές τους», τόνισε για του λόγου το αληθές ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς (ΕΡΤnews).

«Δεν αρκεί να ζητάμε ανοιχτούς δρόμους, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ανοιχτά χωριά. Ζωντανή και όχι ερειπωμένη ύπαιθρο, όπως την έχει αφήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», συμπλήρωσε με νόημα.

Έχοντας κατηγορήσει πολλάκις την κυβέρνηση για εμπαιγμό των αγροτών όλο το προηγούμενο διάστημα, στο ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνουν τις προτάσεις τους, μεταξύ άλλων για τιμή ρεύματος στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια και 5 ευρώ το μηνιαίο πάγιο για όλους, για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και για 120 δόσεις για όλους κ.ο.κ., ενώ μιλούν και για την ανάγκη πάρκων ανανεώσιμης ενέργειας , ως ένα ακόμα πέπλο προστασίας για χαμηλό κόστος παραγωγής.

Την ίδια ώρα, στο πλευρό των αγροτών στέκεται το ΠΑΣΟΚ και όσον αφορά στη συμφωνία Mercosur. «Το ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζει και δε θα στηρίξει τη συμφωνία Mercosur, διότι οι επιπτώσεις της θα είναι επώδυνες για την εγχώρια οικονομία και παραγωγή», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βελβεντό Κοζάνης, αποδίδοντας ‘τεράστιες ευθύνες’ στη ΝΔ, διότι στις πρώτες ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την στήριξε χωρίς να δικαιολογήσει καν τον λόγο ή να εξηγήσει το όφελος της ελληνικής οικονομίας, από μία τέτοια συμφωνία, ειδικά όσον αφορά στην κτηνοτροφία ή τη γεωργική ανάπτυξη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, για μία συμφωνία που δεν είναι ισόρροπη και δεν προστατεύει τον Έλληνα αγρότη, δεν εγγυάται ασφαλή τρόφιμα και δεν διασφαλίζει το περιβάλλον, έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία αυτή, χωρίς αλλαγές, θα οδηγήσει στη δημιουργία καταναλωτών δύο ταχυτήτων, των εύπορων που θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα και των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων που θα καταναλώνουν μη ασφαλή τρόφιμα. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως κάνει πάντα, υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση, χωρίς κανένα αντάλλαγμα», είπε, σημειώνοντας στον αντίποδα ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν έχοντας ως γνώμονα το εθνικό συμφέρον και την προστασία της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.