ΠΑΣΟΚ για τελεσίγραφο προς τους αγρότες: Η κυβέρνηση απλά κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τις επικείμενες ανακοινώσεις προς τους αγρότες, κάνοντας λόγο για «τελεσίγραφα» και για απουσία ουσιαστικού σχεδίου στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι «στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε πρόθυμος να συζητήσει απευθείας με τους αγρότες, χωρίς όμως να θέτει το πλαίσιο του διαλόγου», υπογραμμίζοντας ότι στη συνέχεια η κυβέρνηση επιχείρησε, όπως αναφέρει, «με αριθμητικές αλχημείες να παραπλανήσει ότι έλυσε το 70% των αιτημάτων». Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «success story» που βασίστηκε σε καθυστερήσεις πληρωμών και σε ένα «γαλάζιο πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ», το οποίο –κατά την ανακοίνωση– έχει θέσει «σε μνημόνιο τον πρωτογενή τομέα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξιωματική αντιπολίτευση επικρίνει ιδιαιτέρως τη φρασεολογία του κυβερνητικού εκπροσώπου, σημειώνοντας ότι «σήμερα ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα, καλώντας αγρότες και κτηνοτρόφους να αποτελέσουν ακροατήριο σε προαποφασισμένες ανακοινώσεις». Όπως καταλήγει το ΠΑΣΟΚ, η στάση αυτή «επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα και περιορίζεται στη διαχείριση του πολιτικού κόστους».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, κατά την πρώτη ενημέρωση πολιτικών συντακτών για το 2026, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι «την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί, είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς», ξεκαθαρίζοντας ότι «αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν άλλα ούτε και άλλη υπομονή». Τόνισε ακόμη ότι τα μέτρα αφορούν το σύνολο του αγροτικού κόσμου, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση «είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει την επιείκειά της για όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα, ενώ διευκρίνισε ότι τις σχετικές ανακοινώσεις θα κάνουν ο αρμόδιος υπουργός και κυβερνητικά στελέχη, καλώντας την αντιπολίτευση να εξηγήσει από πού θα βρεθούν επιπλέον πόροι, εφόσον υπόσχεται περισσότερα μέτρα στήριξης.