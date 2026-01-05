Τελεσίγραφο της κυβέρνησης προς τους αγρότες: Την Τετάρτη εξειδικεύουμε τα μέτρα είτε παρουσία σας είτε χωρίς – Η υπομονή εξαντλήθηκε

Την πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της χρονιάς πραγματοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και μέσα από αυτή απηύθυνε τελεσίγραφο στους αγρότες.

«Την Τετάρτη το πρωί η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα που έχουν προαναγγελθεί στο πλαίσιο που έχουν τεθεί είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς. Τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες είναι κυβέρνηση όλων των αγροτών. Να κάνω σαφές ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν υπάρχουν και άλλα ούτε και υπομονή. Όλοι θέλουν να πάρουν περισσότερα οι αγρότες αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Θεωρούμε ότι είναι καλό όσοι θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις. Εμείς θα τις κάνουμε είτε έρθουν είτε όχι», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς τι σημαίνει ότι η υπομονή έχει τελειώσει είπε ότι η κυβέρνηση εξάντλησε την επιείκεια σε αυτά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα.

Χαρακτήρισε ως το νέο ξυλόλιο τον ισχυρισμό ότι η τροχαία κλείνει τους δρόμους.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με τις ανακοινώσεις είπε: «Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πει ότι οι πόρτες είναι ανοικτές. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό αλλά όχι από τον πρωθυπουργό αλλά από άλλα αρμόδια στελέχη. Καλό θα ήταν να υπάρχει και παρουσία των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα. Να πούμε ότι με την καθυστέρηση που υπήρξε φέτος ότι είπαμε το κάναμε. Δώσαμε τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ. Με την εξειδίκευση θα δείξουμε ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς. Αν κάποιοι θέλουν παραπάνω από όσα ανακοινωθούν να μας πουν εκείνοι που τα τάζουν από την αντιπολίτευση από που θα τα βρουν και ποιους συμπολίτες μας και με ποιον τρόπο θα τους φορολογήσουν παραπάνω».

Κανένα ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων

«Δεν ετέθη ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στο περιστατικό που έγινε την Κυριακή 04/01/2026 και παρέλυσαν τα αεροδρόμια όλης της χώρας.

Ανακοίνωσε ότι: «Συγκροτείται άμεσα μια επιτροπή διερεύνησης με την συμμετοχή πέντε μελών στην επιτροπή αυτή. Με μια εκπρόσωπο της ΕΕΤ της ΥΠΑ, του ΓΕΕΘΑ, του Eurocontrol και ενός εκπροσώπου από την εθνική επιτροπή κυβερνοσφάλειας. Δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι υπήρξε μέχρι στιγμής κυβερνοεπίθεση. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα γίνεται μια σειρά δράσεων για να αντικατασταθούν τα παλαιά συστήματα με νεότερα. Με τα παρόντα συστήματα τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας».

Οι ξεδιάντροποι υποστηρικτές του Μαδούρο βλάπτουν την χώρα

«Κάποιοι μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνοι στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους οίστρου», είπε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε πολλές ερωτήσεις για την τοποθέτηση του πρωθυπουργού αναφορικά με τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα.

«Αμφισβήτησε ο πρωθυπουργός το διεθνές δίκαιο; Ποτέ! Είπε ότι δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά και θα τοποθετηθεί θεσμικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Επικίνδυνη δεν ήταν η δήλωση αυτή ούτε και η αποστροφή του. Επικίνδυνοι είναι όσοι μπορούν να παρερμηνεύσουν τα πάντα και δεν τους νοιάζει να κάνουν κακό στη χώρα. Το κακό είναι ότι συγκρίνουν την περίπτωση της Βενεζουέλας με την Κύπρο και την Ουκρανία. Αυτοί κάνουν κακό σε όλα τα ζητήματα που συζητάμε με τα δικά μας συμφέροντα. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε όσα έγιναν στην Βενεζουέλα με μια κυβέρνηση εκλεγμένη όπως είναι στην Ουκρανία; Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την εισβολή σε μια κυρίαρχη χώρα όπως η Ουκρανία ή όπως η Κύπρος μας με την επιχείρηση εναντίον ενός προσώπου; Υπάρχουν λοιπόν οι ξεδιάντροποι υπερασπιστές Μαδούρο και εκείνοι που ηθελημένα ή άθελά τους βάζουν πλάτη σε έναν στυγνό δικτάτορα».

Πρόσθεσε ότι «η Βενεζουέλα δεν είναι αναγνωρισμένη ούτε από την Ευρώπη ούτε και από την Ελλάδα. Ψάξτε να βρείτε από ποιους είναι αναγνωρισμένη για να καταλάβετε. Η εξωτερική πολιτική υπαγορεύεται από το εθνικό συμφέρον και όχι από ιδεοληψίες. Όταν πέφτουν τα καθεστώτα μαθεύονται αλήθειες. Και μια από τις αλήθειες που ελπίζουμε να γίνει παγκοσμίως γνωστή είναι και ποια κόμματα είχαν και οικονομική σχέση με το καθεστώς. Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Παππάς μαζί με έναν δικηγόρο έκαναν ταξίδια στο Καράκας και η σχέση με το καθεστώς με νεκρούς και φυλακισμένους ήταν στενότατες. Η Ελλάδα είχε για 5 χρόνια μια κυβέρνηση που είχε στενότατη σχέση με ένα καθεστώς. Μιλάει ποιος; Ο κ. Τσίπρας ο οποίος είχε αχυράνθρωπο του Μαδούρο στην Ελλάδα τα ταξίδια των υπουργών, την συγκάλυψη του πρέσβη και ο κ. Τσίπρας δεν βρήκε ούτε μια λέξη να πει ότι έκανε λάθος. Δείτε τις αντιδράσεις στην Βενεζουέλα για να καταλάβετε ποιοι κάνουν rebranding. Δεν θα μας τρελάνει ούτε ο κ. Τσίπρας ούτε οι σύντροφοί του που μπορεί να τους έβαλε στον εξώστη αλλά όλοι ήταν με το καθεστώς Μαδούρο».

Πρόσθεσε ότι «έχει δώσει δείγματα γραφής για το αν σέβεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης το διεθνές δίκαιο».