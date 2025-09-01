Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΣΟΚ: Η «Μαύρη Βίβλος» της διακυβέρνησης ΝΔ – Δείτε live τη σειρά τεσσάρων συνεντεύξεων Τύπου

Οι συνεντεύξεις Τύπου πραγματοποιούνται στην αίθουσα Τύπου των κεντρικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη
Μέσα από μια σειρά τεσσάρων θεματικών συνεντεύξεων Τύπου, από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής «θα αναδείξει τη “Μαύρη Βίβλο” της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, «την πρώτη εβδομάδα του μήνα, θα παρουσιάσουν τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης, του κόστους διαβίωσης, της πολιτικής προστασίας και των θεσμών υπό τον γενικό τίτλο «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία – Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε».

Οι συνεντεύξεις Τύπου πραγματοποιούνται στην αίθουσα Τύπου των κεντρικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη, στις 12:00 το μεσημέρι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

«6 χρόνια ΝΔ – Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη»

Ομιλητές: Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

«6 χρόνια ΝΔ – Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στις κοινωνικές ανισότητες»

Ομιλητές: Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

«6 χρόνια ΝΔ – Αποτύχατε. Να η ‘ανθεκτική’ Ελλάδα που παραδίδετε»

Ομιλητές: Α. Πουλάς, Μ. Χριστοδουλάκης, Μ. Χάλαρης, Π. Δημόπουλος

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

«6 χρόνια ΝΔ – Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών»

Ομιλητές: Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνής, Χ. Κακλαμάνης, Κ. Γεωργάκη.

