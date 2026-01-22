ΠΑΣΟΚ: Με κακούς οιωνούς ο δρόμος προς το συνέδριο – Νέος γύρος αναταράξεων μεταξύ κορυφαίων στελεχών στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Δεν ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς ο δρόμος προς το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Όσο και αν οι εσωκομματικές έριδες είναι ο καλύτερος τρόπος για να τραβήξει τα φώτα επάνω του το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, η αλήθεια είναι ότι ο μόνος τρόπος για να πετύχει τους στόχους του είναι η ενότητα και η ομόνοια μεταξύ των στελεχών. Και ενώ αυτό είναι κοινός τόπος, το μόνο άλλο στο οποίο συμφωνούν, είναι ότι… διαφωνούν. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

Διότι μπορεί το «όλον ΠΑΣΟΚ» να έδωσε το παρών στην κοπή πίτας του Παύλου Γερουλάνου το απόγευμα της Τρίτης, λίγη ώρα νωρίτερα όμως, τα κορυφαία στελέχη «σφάζονταν» μεταξύ τους στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ. Και η συζήτηση εκτός του ότι δεν έμεινε κρυφή, όπως κάποιοι θα ήθελαν, δεν έμεινε και εκεί.

Μετά το «η στρατηγική μας απέτυχε», ο Χάρης Δούκας επανήλθε χθες για να υποστηρίξει (ΣΚΑΪ) ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πάει καλά και πως αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται άλλη στρατηγική. Επανέλαβε δε τις προτάσεις του για ψήφισμα στο Συνέδριο για «όχι» σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ μετεκλογικά, καθώς και για προγραμματικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς με τα άλλα προοδευτικά κόμματα, κάτι που βρίσκει σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός του, κυρίως λόγω του επικείμενου κόμματος Τσίπρα.

Κράτησε σαφείς αποστάσεις από το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού πάντως, σημειώνοντας με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις της περί αμβλώσεων, ότι είναι σε άλλη κατεύθυνση από τις αρχές του ΠΑΣΟΚ.

Υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητεί τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, ο Χάρης Δούκας παρατήρησε ότι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ είναι καθηλωμένα εδώ και πολύ καιρό, κάτι που απέδωσε στο θολό μήνυμα που εκπέμπει το κόμμα, παρά το γεγονός ότι έχει αξιόλογες επιμέρους θέσεις.

«Απομακρύνεται ο στόχος της πρώτης θέσης, για αυτό και είπα ότι η στρατηγική είναι λάθος και τι προτείνω εγώ», είπε, παρατηρώντας πάντως μία «μετατόπιση» όπως είπε στον λόγο του προέδρου όταν μίλησε για «προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ», που συμπίπτει με τη δική του θέση. Και ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε πολλές φορές ότι δεν τίθεται θέμα προσώπου, αλλά πολιτικών και στρατηγικής, άφησε εμμέσως αιχμές για προσπάθεια ελέγχου του συνεδρίου.

Ζητώντας «να υπάρχει απόλυτη θεσμική διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στο συνέδριο και στο συνέδριο να τηρηθούν τα καταστατικά», έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει και εκλογών για τους συνέδρους, ώστε να μην υπάρξει για παράδειγμα διαδικασία κατά την οποία θα βγαίνουν λιγότεροι σύνεδροι στην Αθήνα από ότι σε κάποιον νομό της Κρήτης. Και ο νοών, νοείτο…

Λίγες ώρες νωρίτερα, από την κοπή πίτας που διοργάνωσε στο Κάραβελ, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωνε ότι «χρειαζόμαστε τώρα “έκρηξη δημοκρατίας” στο ΠΑΣΟΚ», κάνοντας λόγο για προσυνεδριακό διάλογο που θα ακουστεί στην κοινωνία, με θέματα δύσκολα που θα την κινητοποιήσουν και εκλογικές διαδικασίες που ταράζουν συθέμελα το πολιτικό σκηνικό γιατί επιδιώκουν και απογειώνουν τη συμμετοχή. Είναι άλλωστε ο ίδιος που μονότονα εδώ και δύο χρόνια επαναλαμβάνει ότι υπάρχουν άλλα δύο ΠΑΣΟΚ, πέραν του ενός που ψήφισε, που απείχαν από την κάλπη, επιλέγοντας στο μεγαλύτερο κομμάτι τους τον καναπέ. Και πως αν η Χαριλάου Τρικούπη καταφέρει να σηκώσει αυτόν τον κόσμο από τον καναπέ τότε θα καταγραφεί ως πρώτη δύναμη.

Ο Παύλος Γερουλάνος εστίασε ακόμα στις υπαρκτές και σήμερα διαφορές της Προόδου από την Συντήρηση, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου ότι τυχόν συνεργασία με την τελευταία δε θα ήταν μόνο μία κάκιστη επιλογή για το ΠΑΣΟΚ, αλλά μία καταστροφική πορεία για την πατρίδα. Για αυτό και κάλεσε τους συντρόφους του να κάνουν περιοδείες πόρτα – πόρτα, στην προσπάθεια να κουνηθεί η βελόνα με κάθε τρόπο και να απαλλαγεί η χώρα από μία κυβέρνηση που δεν της αξίζει. «Πάμε να αναμετρηθούμε με τα θηρία όπως το κάναμε πάντοτε. Και να νικήσουμε όπως νικήσαμε τότε», είπε, κάνοντας λόγο για χρέος του ΠΑΣΟΚ προς την πατρίδα.

Τέλος, ότι ο χρόνος είναι λίγος και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που μιλά και εμφανίζεται, υποστήριξε η Άννα Διαμαντοπούλου, υποστηρίζοντας (ΕΡΤnews Radio) μεταξύ άλλων ότι το κόμμα πρέπει να απευθυνθεί πέραν του παραδοσιακού του ακροατηρίου σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, σε πολίτες που μετακινήθηκαν προς τη ΝΔ και σε εκείνους που απείχαν από τις κάλπες. Την ώρα πάντως, που «φουντώνουν τα σενάρια» περί επιστροφής στο ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη και βολιδοσκόπησης εκ νέου άλλων εν ενεργεία ή πρώην βουλευτών, η κ. Διαμαντοπούλου απέφυγε να τοποθετηθεί για πρόσωπα…