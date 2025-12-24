ΠΑΣΟΚ: Μόνος τρόπος για να φύγει η ΝΔ είναι η ψήφος στη Χαριλάου Τρικούπη – Ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή

Με έναν και μόνο στόχο κινείται στο πολιτικό γίγνεσθαι το ΠΑΣΟΚ. Τη νίκη επί της ΝΔ και την πρωτιά στις εθνικές εκλογές, ακόμα και με μία ψήφο διαφορά από τον δεύτερο. Και όχι, δεν είναι αιθεροβάμονες στο ΠΑΣΟΚ. Διαβάζουν προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις και ξέρουν καλά ότι ένας τέτοιος στόχος στην παρούσα συγκυρία είναι σχεδόν ανεδαφικός.

Κάποιοι πιο μετριοπαθείς μιλούν για μάχη για τη δεύτερη θέση, ενώ υπάρχουν και ακόμα πιο απαισιόδοξες προβλέψεις. Και όμως. Στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη είναι παραπάνω από σαφείς. «Αν θέλουμε να φύγει η ΝΔ, ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε, είναι με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ», λένε, επιμένοντας ότι επτά στους δέκα πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να την φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ.

Την πεποίθησή του ότι «το ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές θα πάει πάρα πολύ καλά», εξέφρασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, επαναλαμβάνοντας (Mega) ότι στόχος είναι να έχουμε πολιτική αλλαγή. Απέδωσε δε την πίστη του αυτή στην εκτίμησή του ότι οι πολίτες σήμερα είναι απελπισμένοι με την ακρίβεια, με διάφορα άλλα προβλήματα, αλλά και με το γεγονός ότι συναντά ανθρώπους που του λένε ότι πλέον δε βρίσκουν λύση και δεν περιμένουν κάτι καλύτερο.

«Υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο. Νομίζω ότι στο τέλος θα επιβραβεύσουν και το πρόγραμμά μας και τη στάση μου απέναντι στα συμφέροντα και τη στάση μου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τους θεσμούς», είπε, προβάλλοντας τα ‘συγκριτικά πλεονεκτήματα’ του ΠΑΣΟΚ και παραδεχόμενος ότι διατηρεί μία σκληρή στάση απέναντι στη ΝΔ, λειτουργώντας όμως πάντα θεσμικά και όχι παίζοντας παιχνίδια στο παρασκήνιο. Επέμεινε δε, ότι το κόμμα του μπορεί να βγει πρώτο και να φέρει την πολιτική αλλαγή, γιατί έχει πρόγραμμα, στελέχη και βούληση να κάνει πράξη όσα λέει.

Αν όμως συνέβαινε κάτι τέτοιο, με ποιους θα κυβερνούσε; Πρόκειται για το πιο κλασικό ερώτημα που καλείται να απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης κάθε φορά που αναφέρεται στον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ. Σκοπός, να απαντήσει στο ερώτημα περί συνεργασιών, που έχει ουκ ολίγες φορές διχάσει το κόμμα του στο πρόσφατο παρελθόν, με αφορμή δηλώσεις άλλων κορυφαίων στελεχών του για το με ποιους και πόσο θα πρέπει να συνομιλεί η Χαριλάου Τρικούπη.

«Προφανέστατα αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα χρειαστεί να γίνουν και συνεργασίες. Αλλά συνεργασίες προγραμματικές, όχι παρασκηνιακές», ήταν η απάντηση που έδωσε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες. Μία απάντηση που καλύπτει εν γένει όσους ούτως ή άλλως δεν πιστεύουν ότι θα δοθεί τέτοια ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ, ή και κάποιους που εκτιμούν ότι την επομένη των εκλογών, μπροστά στην ανάγκη να κυβερνηθεί η χώρα, οι συνεννοήσεις θα γίνονται με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους και πάντως, υπό την αμείλικτη «ποσόστωση» που θα έχει επιβάλει με την ψήφο του ο ελληνικός λαός.

Υπάρχουν όμως και εκείνοι που εκτιμούν είτε ότι αυτός ο λαός δεν έχει επουδενί κουλτούρα συνεργασίας κομμάτων στη διακυβέρνηση του τόπου, ή και εκείνοι που εκτιμούν ότι η περιορισμένη δυνατότητα τριών ημερών για τέτοιες διαβουλεύσεις που επιβάλει το Σύνταγμα καθιστά αδύνατη τη συνεργασία κομμάτων επί θέσεων αρχής ή έστω προγράμματος και πως ευνοεί απλά και μόνο το μοίρασμα καρεκλών μπροστά στην ανάγκη σχηματισμού κυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ότι με στόχο πάντα την σταθερότητα, όλες οι συμφωνίες που θα κάνει θα είναι απολύτως προγραμματικές, και σε καμία περίπτωση, δε θα πρόκειται για μοίρασμα καρέκλας…