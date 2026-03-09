Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Νικολόπουλος, Βερλέκης, Πελεγρίνης, Μανίκας, Μυρίσης και Σιγαλός στο δεύτερο κύμα διεύρυνσης – Τα νέα ονόματα που ανακοινώθηκαν

Νέα πρόσωπα από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, του πολιτισμού και του συνδικαλισμού στη σύνθεση της Επιτροπής – Συνεδρίαση στις 17 Μαρτίου 2026 παρουσία Ανδρουλάκη
Σε διεύρυνση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης προχωρά το ΠΑΣΟΚ, ενόψει του επικείμενου συνεδρίου και της οργανωτικής του προετοιμασίας για την πορεία προς τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, με αντικείμενο τον προγραμματισμό της παρέμβασής της στο συνέδριο, καθώς και την περιφερειακή της διάρθρωση.

Στη νέα, διευρυμένη σύνθεση του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν πρόσωπα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων πανεπιστημιακοί, γιατροί, δικηγόροι, αυτοδιοικητικά στελέχη, συνδικαλιστές και άνθρωποι του πολιτισμού. Ανάμεσα στα νέα μέλη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάρις Τσάρτας, καθώς και στελέχη με διαδρομή σε άλλους πολιτικούς χώρους, όπως ο Αντώνης Μανίκας από «Το Ποτάμι», ο Αλέξανδρος Μυρίσης, πρώην στέλεχος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, και ο Γιώργος Σιγαλός, πρώην υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται, επίσης, ότι στην ομάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής προστίθεται και ο Μιχάλης Νεονάκης. Η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να διευρύνει τα πολιτικά και κοινωνικά της ερείσματα, δίνοντας έμφαση σε ένα σχήμα με αναφορές πέραν του στενού κομματικού πυρήνα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ανακοινώνουμε τη συμπλήρωση της Επιτροπής ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη την Τρίτη 17 Μαρτίου, για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο και την περιφερειακή της διάρθρωση στην πορεία προς τις εκλογές.

Τα νέα μέλη της Επιτροπής είναι τα εξής:

  • Αθανασάκης Γιάννης, Συνδικαλιστής ΟΤΟΕ – Εθνική Τράπεζα
  • Βαλαβάνης Δημοσθένης, οδοντίατρος
  • Βατσικλής Μάριος, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού συλλόγου Κομοτηνής
  • Βερλέκης Νίκος, ηθοποιός
  • Βουκίδης Θεόδωρος, Πλαστικός χειρουργός, καθηγητής
  • Γεωργακόπουλος Τάκης, αρχιτέκτων, πρώην Πρόεδρος Πανελλήνιου συλλόγου αρχιτεκτόνων
  • Γιαννόπουλος Παναγιώτης, δικηγόρος, Πανεπιστημιακός Θεσσαλονίκη
  • Γιουματζίδης Βασίλης, πρώην Βουλευτής
  • Γκαραβέλα Μαρία, δημόσιος υπάλληλος
  • Καμιζής Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κρανιδίου, γιατρός
  • Καρασμάνης Βασίλης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας
  • Καρούτζος Θανάσης, πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης
  • Κορακάκης Βαγγέλης, μουσικοσυνθέτης
  • Κριθαρούλας Λεωνίδας, υπάλληλος, πρώην μέλος τομέα Δημοκρατίας στο Κίνημα Δημοκρατών
  • Κυριακόπουλος Ηλίας, διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • Κύρκος Δημήτρης, πρώην μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ
  • Λιαροκάπης Άρης, πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος
  • Λύτρα Ντίνα, Περιφερειακή σύμβουλος Πελοποννήσου, πρώην Αντιδήμαρχος Κορίνθου
  • Μανιάτης Κώστας, συνδικαλιστής ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
  • Μανίκας Αντώνης, πρώην Κ.Ε. «Το Ποτάμι»
  • Μπακογιάννης Σωτήρης, συνδικαλιστής συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
  • Μπάτσος Γιώργος, Οικονομικό επιμελητήριο
  • Μυρίσης Αλέξανδρος, Πρόεδρος νέων δικηγόρων Ρόδου, πρώην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ
  • Νικολόπουλος Χρήστος, μουσικοσυνθέτης
  • Παλλάδας Παναγιώτης, πρώην Διευθυντής Νοσοκομείου «Παπανικολάου», ακτινολόγος
  • Παπαδόπουλος Ιορδάνης, καθηγητής, Δόκτωρ Φιλοσοφίας
  • Πατεντάλης Μιχάλης, Πρόεδρος Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας
  • Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ,  πρώην υφυπουργός Παιδείας
  • Παυλίδου Νιόβη, καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΑΠΘ
  • Σαράφογλου Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου
  • Σεργόπουλος Γιάννης, δικηγόρος
  • Σιγαλός Γιώργος, γεωπόνος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ν.Δ.
  • Τζαφέρης Κλέαρχος, πρώην Πρόεδρος ποδοσφαιρικών  σωματείων Αττικής
  • Τσάρτας Πάρις, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Τσούπρα Ιωάννα, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αττικής

*Στην ομάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής, προστίθεται και ο Μιχάλης Νεονάκης.

