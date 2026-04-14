ΠΑΣΟΚ: Πρόσω ολοταχώς για το μπρα ντε φερ στη Βουλή την Πέμπτη για το Κράτος Δικαίου

Με το βλέμμα στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου την Πέμπτη και με στόχο να εκμεταλλευτούν όσο γίνεται τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, να τον αναμένουν άμα τη επιστροφή στην κανονικότητα μετά το Πάσχα, επανέρχονται στην ενεργό δράση στο ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει επιτακτικά πια το αίτημα των εκλογών, και σκοπεύει μέχρι αυτό να βρει ευήκοα ώτα να πετυχαίνει νίκες στα σημεία κατά της κυβέρνησης.

Κάνοντας λόγο για μία «εκβιαζόμενη, βαθιά διεφθαρμένη κυβέρνηση, που επιλέγει την ατιμωρησία και τα παιχνίδια με τους θεσμούς», ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται ήδη για την ομιλία του στην Ολομέλεια την Πέμπτη, μία συζήτηση, την καθυστέρηση της οποίας έχει ήδη καταγγείλει ως παράτυπη το προηγούμενο διάστημα, κατηγορώντας εμμέσως τον πρωθυπουργό ότι «αγόραζε χρόνο» για να διαχειριστεί τον δημόσιο εκβιασμό του από τον απόστρατο αξιωματούχο του Ισραήλ.

Σε αυτήν, θα αναφερθεί στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη αναφορικά με το Κράτος Δικαίου, επιχειρώντας να αναδείξει τις θεμελιώδεις διαφορές του ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και την κουλτούρα της τελευταίας, που όπως εκτιμούν στην Χαριλάου Τρικούπη, δεν έχει μόνον την αλαζονεία της εξουσίας, αλλά προσπαθεί επιπλέον να την μετατρέψει σε εργαλείο για να πετύχει όσα επιθυμεί.

Ειδικότερα, στο ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι το να στήσει κανείς ένα “παρακράτος” για να παρακολουθεί από πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους, ως υπουργούς και αξιωματούχους των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι προβληματικό.

Αναφερόμενοι αντίστοιχα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλούν για ένα καθετοποιημένο σύστημα, με την κάλυψη υπουργών, τις διορισμένες διοικήσεις και τους «γαλάζιους» αγροτοσυνδικαλιστές, που ήταν μάλιστα αρκετά γνωστό για να προστρέχουν εκεί οι βουλευτές για τα «ρουσφέτια» τους, αλλά και κανονικές παρανομίες τις οποίες «ξεπλένουν» βαφτίζοντάς τις εκ των υστέρων «ρουσφέτια».

Μιλούν ακόμα για «συμβουλοκρατία», όταν υπάρχουν διαφημιστικές εταιρίες που λαμβάνουν απευθείας αναθέσεις ή δουλειές μέσω υποτυπωδών διαγωνιστικών διαδικασιών, με κέρδη εκατομμυρίων, όπως έγινε για παράδειγμα κατά τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη, στην περίπτωση της ψήφου των αποδήμων.

Κάπως έτσι, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προσπαθήσει να εξηγήσει ότι δεν πρόκειται για ένα σκάνδαλο, εν προκειμένω του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά για την κουλτούρα διακυβέρνησης της ΝΔ, ή πάντως για το πώς αυτή αντιλαμβάνεται το κρατικό χρήμα και την εξουσία.

Με αυτόν τον τρόπο, θα επιχειρήσει να καταγάγει και μία ακόμα ‘νίκη’ στην προσωπική του αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε μία προσφιλή του μέθοδο, κατά την οποία θα προκαλεί τέτοια μπρα ντε φερ, προκειμένου να πείθει όλο και περισσότερο κόσμο για την πρωθυπουργησιμότητά του.

Στο ΠΑΣΟΚ εξάλλου, παρά τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ευελπιστούν ότι με τη συμπεριφορά αυτή της ΝΔ, το κεντρώο ακροατήριο που πιθανώς να την στήριξε στο παρελθόν, δεν την βλέπει πια ως τη μόνη του επιλογή.

Αντίθετα, θεωρούν ότι η ΝΔ δεν του είναι πια ελκυστική, αφού ενώ εξελέγη για να επαναφέρει την κανονικότητα και τον σεβασμό στους θεσμούς, κάνει το ακριβώς αντίθετο, παράγοντας ταυτόχρονα διαφθορά.

Δεν είναι τυχαίο ότι με κάθε ευκαιρία καλούν τους πολίτες να σκεφτούν ποιες από τις ‘σπουδαίες μεταρρυθμίσεις’ που υποσχόταν προεκλογικά η ΝΔ, μπορούν να τους έρθουν στο μυαλό, πόσο έχει παράλληλα εκτιναχθεί το κόστος ζωής τους κ.ο.κ.

Και γνωρίζοντας περίπου την απάντηση, στόχος τους είναι όλο το επόμενο διάστημα να πείσουν αυτό το ακροατήριο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να φέρει την επιζητούμενη πολιτική αλλαγή και μαζί με αυτή πραγματικές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητάς τους.