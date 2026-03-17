ΠΑΣΟΚ: Πρώτος σε συνέδρους ο Ανδρουλάκης – «Συνωστισμός» στη 2η θέση για Δούκα, Γερουλάνο, Χριστοδουλάκη – «Παρών» και ο Κωνσταντινόπουλος

Αν η φτώχεια φέρνει γκρίνια, ο πλούτος φέρνει πανηγυρισμούς, ακόμα και αν πρόκειται για πλούτο στην συμμετοχή σε μία κομματική ψηφοφορία. Ο λόγος για την απρόσμενα μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ, που άγγιξε τις 175.000 περίπου, αφήνοντας πίσω της τους πάντες …νικητές.

Αδιαφιλονίκητα στην πρώτη θέση βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης που κατάφερε να εκλέξει τους περισσότερους συνέδρους και να ελέγξει, ως αναμενόταν, το συνέδριο. Υψηλές όμως αποδόσεις κατάφεραν και τα άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος, από τον Χάρη Δούκα και τον Παύλο Γερουλάνο, ως τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και τον Μιχάλη Κατρίνη.

Για 967 συνέδρους που κατάφερε να εκλέξει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης μιλούν συνεργάτες του, διεκδικώντας τη δεύτερη θέση μετά από τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάτι για το οποίο δούλεψε πολύ όλο το τελευταίο διάστημα, αξιοποιώντας τις επαφές του και ως πρώην Γραμματέας του κόμματος. Ο ίδιος πάντως, κατέθεσε και ολοκληρωμένη πολιτική πλατφόρμα στον προσυνεδριακό διάλογο, την «αλλαγή +», επί της οποίας και επιθυμεί να γίνει συζήτηση στο συνέδριο του κόμματος.

Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Χάρη Δούκα, ο δήμαρχος Αθηναίων εξέλεξε 750 συνέδρους και αναδεικνύεται εκείνος κατά τους τελευταίους σε δεύτερη δύναμη στο συνέδριο – αφού οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι σε αυτούς θα προστεθούν οι αριστίνδην που πρόσκεινται στον Χάρη Δούκα – μετά από τον πρόεδρο του κόμματος. Θέτοντας μάλιστα το δικό τους δίλημμα για το συνέδριο, έλεγαν αν θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί ως κύρια δύναμη της πολιτικής αλλαγής με προοδευτικό πρόσημο ή θα αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Έθεταν έτσι εκ νέου το ζήτημα του ψηφίσματος στο οποίο τόσο πολύ επιμένει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Για «οργανωτική έκπληξη Γερουλάνου» μιλούν έμπειρα κομματικά στελέχη, κάνοντας λόγο για πολλή δουλειά που έγινε στη βάση όλο το προηγούμενο διάστημα και τελικά απέδωσε καρπούς. Μιλούν για πρωτιά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και για ισχυρή παρουσία σε πολλές περιοχές της περιφέρειας , από την Αλεξανδρούπολη ως το Ηράκλειο.

Κερδισμένος πάντως, βγήκε και ο διαγραφείς από την «πράσινη» ΚΟ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που χωρίς καν να προσέλθει να ψηφίσει ο ίδιος, κατάφερε να πετύχει τη δική του πρωτιά στην Τρίπολη, όπου πρώτος σύνεδρος με 188 ψήφους αναδείχθηκε ο στενός του συνεργάτης Γιάννης Νικολάου, αφήνοντας κατά πολύ πίσω του, στην 17η θέση, με μόλις 43 ψήφους τον Βαγγέλη Γιαννακούρα, που θα πάρει τη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή.

Στο ισχυρό μήνυμα της συμμετοχής 174.813 πολιτών στην όλη διαδικασία εκλογής συνέδρων, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ απέδειξε για μια ακόμη φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες». Ο ίδιος μάλιστα βρήκε στην μεγάλη αυτή συμμετοχή ένα ηχηρό μήνυμα. Ότι «η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική προτεραιότητα, που μπορεί να γίνει πράξη», όπως ανέφερε, καλώντας κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ: «Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας με ένα σχέδιο προοδευτικό που θα ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία. Που θα ξανακάνει τη στέγαση δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους. Που θα φέρει καλύτερες μέρες για εσάς και τα παιδιά σας», όπως είπε. «Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Όλα θα τα πετύχουμε με καθημερινό αγώνα γιατί την Ελλάδα που μας αξίζει, θα την κερδίσουμε μαζί», κατέληξε.

Την ίδια ώρα, με το βλέμμα όλων τώρα να στρέφεται στο συνέδριο, σήμερα Τρίτη, στις δώδεκα το μεσημέρι συνεδριάζει η Ολομέλεια της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του κόμματος, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο ξενοδοχείο Divani Caravel.