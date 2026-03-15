ΠΑΣΟΚ: Στις κάλπες για την εκλογή συνέδρων σε κλίμα εσωστρέφειας – Ψήφισαν Νίκος Δούκας, Χάρης Δούκας και Άννα Διαμαντοπούλου

Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί της Κυριακής (15.3.26) τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να εκλέξουν τους συνέδρους που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου.

Η ψηφοφορία για την εκλογή συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε στις 07:00 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 19:00 το απόγευμα σε όλους τους δήμους της χώρας, με 5.800 υποψηφίους να διεκδικούν 3.800 θέσεις.

Η διαδικασία για την ανάδειξη συνολικά 4.000 συνέδρων αναμένεται να καθορίσει τους συσχετισμούς ενόψει της τριήμερης συνεδριακής μάχης (27–29 Μαρτίου στο Στάδιο Ταε Κβον Ντο).

Στις 11:00 το πρωί ψήφισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ψήφισε στις 12:30 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου.

Ο Χάρης Δούκας σημείωσε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η μεγάλη συμμετοχή και υπογράμμισε ότι η σημερινή ημέρα «είναι το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις επόμενες εκλογές, αρκεί να το πιστέψουμε».

Στη Γλυφάδα ψήφισε η Άννα Διαμαντοπούλου. «Από το πρωί γίνεται χαμός σε όλες τις κάλπες του συνεδρίου. Αυτό δεν είναι η εικόνα ενός μικρού κόμματος. Είναι μια απόδειξη της παράταξης που ενώνεται ξανά με την κοινωνία. Παρά τις γκρίνιες, παρά τις αστοχίες, οι πολίτες και ο λαός θα κάνουν τη μεγάλη ανατροπή πρώτα στο βήμα προς το συνέδριο και μετά προς τις εκλογές» δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Σημειώνεται ότι εκλογική διαδικασία διεξάγεται σε κλίμα εσωστρέφειας, μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση δεν αφορούσε διαφορετική άποψη, αλλά «λευκή απεργία» του βουλευτή σε κεντρικές επιλογές του κόμματος ενώ κορυφαία στελέχη, όπως ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μιχάλης Κατρίνης εξέφρασαν ανοιχτά τη διαφωνία τους με τη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας.
 

