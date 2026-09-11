Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο: Οι σέλφις, τα χαμόγελα, τα «high five» και η έκπληξη στην παιδική χαρά

Στο Καστελόριζο βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής (11.09.2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής του στο ακριτικό νησί, η οποία θα κορυφωθεί την Κυριακή (13.09.2026) με τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.

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Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελόριζου.

Στο ακριτικό νησί βρίσκεται, επίσης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, συνοδευόμενος από τους βουλευτές Μάνο Κόνσολα και Βασίλη Υψηλάντη.

Στις επετειακές εκδηλώσεις θα παραστούν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ανώτατοι αξιωματικοί της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

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Το απόγευμα της Παρασκευής, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με μέλη του στρατιωτικού προσωπικού του νησιού, συνομίλησε με κατοίκους όλων των ηλικιών, άκουσε τους προβληματισμούς τους, χωρίς να παραλείψει να βγάλει μαζί τους αρκετές φωτογραφίες.