Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο: Οι σέλφις, τα χαμόγελα, τα «high five» και η έκπληξη στην παιδική χαρά

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει μήνυμα πως κανένας δεν είναι μόνος του, ακόμη και αν βρίσκεται σε ένα πολύ απομακρυσμένο σημείο της χώρας, όπως το Καστελόριζο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο / EUROKINISSI
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Στο Καστελόριζο βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής (11.09.2026) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψής του στο ακριτικό νησί, η οποία θα κορυφωθεί την Κυριακή (13.09.2026) με τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.

Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελόριζου.

Στο ακριτικό νησί βρίσκεται, επίσης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, συνοδευόμενος από τους βουλευτές Μάνο Κόνσολα και Βασίλη Υψηλάντη.

Στις επετειακές εκδηλώσεις θα παραστούν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ανώτατοι αξιωματικοί της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με μέλη του στρατιωτικού προσωπικού του νησιού, συνομίλησε με κατοίκους όλων των ηλικιών, άκουσε τους προβληματισμούς τους, χωρίς να παραλείψει να βγάλει μαζί τους αρκετές φωτογραφίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
EUROKINISSI
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με δύο παιδάκια στο Καστελόριζο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει από το ακριτικό νησί μήνυμα συνοχής, και να τονίσει, επίσης, πως κανένας δεν είναι μόνος του, ακόμη και αν βρίσκεται σε ένα πολύ απομακρυσμένο σημείο της χώρας, όπως είναι το Καστελόριζο.

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