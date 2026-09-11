Δούρου από τη ΔΕΘ: Πρόγραμμα ανασύνταξης και κάλεσμα προοδευτικής σύγκλισης

Μήνυμα πολιτικής επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και ταυτόχρονα κάλεσμα για τη «μεγάλη συνάντηση» των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου.

Μιλώντας στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επιχείρησε να συνδέσει την οργανωτική ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ με την παρουσίαση μιας εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. «Κάποιοι βιάστηκαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Έσφαλαν. Είμαστε εδώ», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα «ανασυντάχθηκε και συνεχίζει καθαρά, σταθερά, Αριστερά».

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Εξωτερική πολιτική και κράτος δικαίου

Η κ. Δούρου άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, κατηγορώντας την ότι κινείται με τη λογική του «δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου» χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική.

Έθεσε ερωτήματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την υπόθεση της Κάσου, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, την προοπτική προσφυγής στη Χάγη και την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντιπαρέβαλε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και παρουσίασε το σχέδιο επτά σημείων του κόμματος για τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο. Σε αυτό περιλαμβάνονται η διακοπή εξαγωγών όπλων προς εμπόλεμες χώρες, η επίλυση του Παλαιστινιακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό και η ενίσχυση της οικολογικής ασφάλειας.

Στο μέτωπο του κράτους δικαίου, αναφέρθηκε στις υποκλοπές, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ερωτήματα γύρω από την τραγωδία των Τεμπών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για απευθείας αναθέσεις, ευνοιοκρατία, αποδυνάμωση των θεσμικών αντιβάρων και πρακτικές που, όπως υποστήριξε, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

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Οικονομικό πρόγραμμα έως 6 δισ. ευρώ

Στην οικονομία, η Ρένα Δούρου παρουσίασε ένα πρόγραμμα που ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει πλήρες και κοστολογημένο, με δυνατότητα κινητοποίησης έως 6 δισ. ευρώ χωρίς υπέρβαση των ευρωπαϊκών ορίων καθαρών δαπανών.

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πρότεινε μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και φάρμακα για έξι μήνες, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ανώτατο περιθώριο κέρδους σε βασικά αγαθά και αυστηρότερους ελέγχους από το χωράφι έως το ράφι.

Στην ενέργεια, το κόμμα εισηγείται ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου στη ΔΕΗ και στα ΕΛΠΕ, καθώς και μηχανισμό αποτροπής των υπερκερδών. Προτείνει επίσης την ανάκτηση της πλειοψηφίας σε μία συστημική τράπεζα.

Στο φορολογικό πεδίο, προβλέπεται μείωση των επιβαρύνσεων για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και μεγαλύτερη συνεισφορά των υψηλότερων εισοδημάτων. Για περίπου 320.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προτείνεται μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 17% για κέρδη έως 220.000 ευρώ.

Για το ιδιωτικό χρέος και τη στεγαστική κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει δημόσιο μηχανισμό απόκτησης και ρύθμισης κόκκινων δανείων, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, πάγια ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ και δημιουργία δημόσιου αποθέματος προσιτών κατοικιών.

Η πρόταση περιλαμβάνει ακόμη πρόσθετη χρηματοδότηση 600 εκατ. ευρώ για την Υγεία και 400 εκατ. ευρώ για την Παιδεία, καθώς και επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της 13ης σύνταξης. Η κ. Δούρου τάχθηκε παράλληλα κατά της πρόωρης αποπληρωμής περίπου 13 δισ. ευρώ διακρατικού χρέους, υποστηρίζοντας ότι οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να κατευθυνθούν στις κοινωνικές ανάγκες.

Υγεία, Παιδεία και Πολιτισμός

«Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρό κοινωνικό κράτος», τόνισε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΕΣΥ πρότεινε αύξηση της χρηματοδότησης στο 7,5% του ΑΕΠ, 15.000 προσλήψεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων και επικουρικών, αυξήσεις μισθών και ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Για την Παιδεία επανέλαβε την υπεράσπιση του άρθρου 16 και δήλωσε ότι ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια «δεν διορθώνεται ούτε αναμορφώνεται, αλλά καταργείται».

Αναφερόμενη στον Πολιτισμό, παρουσίασε σχέδιο που προβλέπει ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος 85/2022, αναβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης.

Πρόταση μητροπολιτικής διοίκησης για τη Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας επέκταση του Μετρό προς το αεροδρόμιο και τις δυτικές συνοικίες και συνολικό σχεδιασμό για το Flyover, τις υγειονομικές υποδομές, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου, το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και το πρώην στρατόπεδο Γκόνου.

Για τη ΔΕΘ υποστήριξε ότι το μέλλον της δεν μπορεί να αποφασίζεται ερήμην της πόλης. Κατέθεσε επίσης πρόταση για μητροπολιτική διοίκηση, ώστε οι συγκοινωνίες, η πολιτική προστασία, το περιβάλλον, οι ελεύθεροι χώροι και οι μεγάλες υποδομές να σχεδιάζονται ενιαία για ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα.

Προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις

Η κ. Δούρου χρησιμοποίησε την ιστορική αναφορά στον Γιάννη Πασαλίδη και στην ΕΔΑ για να υπογραμμίσει ότι «η δύναμη της Αριστεράς δεν βρίσκεται στην περιχαράκωση, αλλά στη δυνατότητά της να συνθέτει και να ενώνει».

Έθεσε ως «ιστορική ευθύνη» τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μία μεγάλη συνάντηση προοδευτικών δυνάμεων και πολιτών. Διευκρίνισε ότι η σύγκλιση δεν πρέπει να προκύψει από συμφωνίες κορυφής ή «τεχνητές συγκολλήσεις», αλλά μέσα από ανοικτές προγραμματικές συμφωνίες.

«Οι ίδιοι οι πολίτες μάς ζητούν να τα βρούμε. Η Αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία», ανέφερε.

Το πολιτικό στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σύνθετο καθως επιδιώκει να αποκαταστήσει την αυτονομία και την αξιοπιστία του, ενώ ταυτόχρονα διεκδικεί ρόλο καταλύτη στην ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης. Η ομιλία της Ρένας Δούρου αποτύπωσε ακριβώς αυτή την επιδίωξη, κλείνοντας με το τρίπτυχο: «Σταθερά. Καθαρά. Αριστερά».