Παύλος Μαρινάκης για εργατικά δυστυχήματα: «Ξεφτίλα» η επένδυση στη δυστυχία με χυδαία fake news

Σφοδρή επίθεση σε όσους –όπως υποστήριξε– «επενδύουν στον πόνο και στη δυστυχία» για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης επανήλθε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στο θέμα των εργατικών δυστυχημάτων, με αφορμή την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων των τραγωδιών στη «Βιολάντα» και στη Ρουμανία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «κίνημα των τυμβωρύχων» που «παίζει τα ρέστα του» σε κάθε τραγωδία, ενώ, απαντώντας στις αιτιάσεις περί παραποίησης των στοιχείων για τα εργατικά δυστυχήματα, πρόσθεσε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ότι «είναι ξεφτίλα να λες ψέματα στον κόσμο για να γίνεις διάσημος και να κάνεις αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχολιάζοντας τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς κατάταξης σε εργατικά δυστυχήματα, ο Παύλος Μαρινάκης τον χαρακτήρισε «χυδαίο ψέμα». Υποστήριξε ότι, με βάση τα επίσημα στοιχεία που καταγράφονται με τον ίδιο τρόπο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η χώρα συγκαταλέγεται «μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Και ένας άνθρωπος να χαθεί εν ώρα εργασίας, είναι μία θλιβερή είδηση και υποχρέωση της Πολιτείας να κάνει όλο και παραπάνω», σημείωσε, για να προσθέσει όμως ότι «το να προσπαθούν κάποιοι να τετραπλασιάσουν τους νεκρούς» ώστε «να δημιουργήσουν εντυπώσεις, να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους και να κάνουν καριέρα, είναι ό,τι πιο χυδαίο μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του».

Ερωτηθείς ειδικότερα για το δυστύχημα στη «Βιολάντα», κάλεσε τους εργαζόμενους να καταθέσουν «ό,τι γνωρίζουν», υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση πρέπει να προχωρήσει με κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας, επισημαίνοντας ότι ελέγχει την τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας, καθώς και βιβλία και μητρώα ασφάλειας σε σχέση με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της ο έλεγχος ορισμένων τεχνικών παραμέτρων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η δημόσια συζήτηση συχνά συγχέει διαφορετικά επίπεδα ευθύνης και ελέγχου.

Ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι η πολιτεία οφείλει να ενισχύει διαρκώς το πλαίσιο πρόληψης και επιτήρησης στους χώρους εργασίας, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τις κατηγορίες περί «δήθεν μειωμένων ελέγχων». Επανέλαβε ότι, κατά την άποψή του, κάθε τραγωδία μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης από «γνωστούς–αγνώστους», οι οποίοι, όπως είπε, επιχειρούν να κεφαλαιοποιήσουν την οργή της κοινωνίας. «Είναι ξεφτίλα», κατέληξε, «να λες ψέματα στον κόσμο» και να εμφανίζεις αλλοιωμένη εικόνα της πραγματικότητας, την ώρα που η διερεύνηση των αιτιών και η λογοδοσία πρέπει να στηρίζονται σε επίσημα δεδομένα και συγκεκριμένα πορίσματα.