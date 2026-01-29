Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης για εργατικά δυστυχήματα: «Ξεφτίλα» η επένδυση στη δυστυχία με χυδαία fake news

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε κατηγορηματικά τα περί «δήθεν μειωμένων ελέγχων» στους χώρους εργασίας
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»
Εικόνα από drone πάνω από το κατεστραμμένο τμήμα του εργοστασίου / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

Σφοδρή επίθεση σε όσους –όπως υποστήριξε– «επενδύουν στον πόνο και στη δυστυχία» για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης επανήλθε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στο θέμα των εργατικών δυστυχημάτων, με αφορμή την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων των τραγωδιών στη «Βιολάντα» και στη Ρουμανία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «κίνημα των τυμβωρύχων» που «παίζει τα ρέστα του» σε κάθε τραγωδία, ενώ, απαντώντας στις αιτιάσεις περί παραποίησης των στοιχείων για τα εργατικά δυστυχήματα, πρόσθεσε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ότι «είναι ξεφτίλα να λες ψέματα στον κόσμο για να γίνεις διάσημος και να κάνεις αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση».

Σχολιάζοντας τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς κατάταξης σε εργατικά δυστυχήματα, ο Παύλος Μαρινάκης τον χαρακτήρισε «χυδαίο ψέμα». Υποστήριξε ότι, με βάση τα επίσημα στοιχεία που καταγράφονται με τον ίδιο τρόπο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η χώρα συγκαταλέγεται «μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Και ένας άνθρωπος να χαθεί εν ώρα εργασίας, είναι μία θλιβερή είδηση και υποχρέωση της Πολιτείας να κάνει όλο και παραπάνω», σημείωσε, για να προσθέσει όμως ότι «το να προσπαθούν κάποιοι να τετραπλασιάσουν τους νεκρούς» ώστε «να δημιουργήσουν εντυπώσεις, να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους και να κάνουν καριέρα, είναι ό,τι πιο χυδαίο μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του».

Ερωτηθείς ειδικότερα για το δυστύχημα στη «Βιολάντα», κάλεσε τους εργαζόμενους να καταθέσουν «ό,τι γνωρίζουν», υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση πρέπει να προχωρήσει με κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Εργασίας, επισημαίνοντας ότι ελέγχει την τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας, καθώς και βιβλία και μητρώα ασφάλειας σε σχέση με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της ο έλεγχος ορισμένων τεχνικών παραμέτρων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η δημόσια συζήτηση συχνά συγχέει διαφορετικά επίπεδα ευθύνης και ελέγχου.

Ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι η πολιτεία οφείλει να ενισχύει διαρκώς το πλαίσιο πρόληψης και επιτήρησης στους χώρους εργασίας, απορρίπτοντας ταυτόχρονα τις κατηγορίες περί «δήθεν μειωμένων ελέγχων». Επανέλαβε ότι, κατά την άποψή του, κάθε τραγωδία μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης από «γνωστούς–αγνώστους», οι οποίοι, όπως είπε, επιχειρούν να κεφαλαιοποιήσουν την οργή της κοινωνίας. «Είναι ξεφτίλα», κατέληξε, «να λες ψέματα στον κόσμο» και να εμφανίζεις αλλοιωμένη εικόνα της πραγματικότητας, την ώρα που η διερεύνηση των αιτιών και η λογοδοσία πρέπει να στηρίζονται σε επίσημα δεδομένα και συγκεκριμένα πορίσματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
105
101
75
70
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Στέφανος Τζουμάκας στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονική άγρια διαφθορά με πανωγραψίματα και κομπίνες – Το υπουργείο Γεωργίας όταν ανέλαβα ήταν λογιστήριο
Ο πρώην υπουργός μίλησε για ένα διαχρονικό «πάρτι» με διαχρονικές ευθύνες στην διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων
Ο Στέφανος Τζουμάκας
Μαρινάκης για Λαζαρίδη: Ουδέποτε τον «άδειασε» ο Γεραπετρίτης, στο ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να μιλάνε για τα Ίμια
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε την ένταση σε «παραποίηση» δηλώσεων και σε «τίτλους που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για τη δημιουργία εντυπώσεων»
Μακάριος Λαζαρίδης
Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Κίνημα Δημοκρατίας με επίθεση κατά Κασσελάκη
«Είναι αδύνατον να συναινέσω με την ανοχή μου στην αλλαγή πορείας ενός Κινήματος που γεννήθηκε με κύριο σύνθημα τη Συμμετοχική Δημοκρατία και μεταλλάσσεται σε ένα αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα», αναφέρει
Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης 11
Τα κόμματα στα οποία ποντάρει η ΝΔ για την επιστολική ψήφο και τις τρεις έδρες στους απόδημους στις εκλογές του 2027
Στην κυβέρνηση υπάρχει η αισιοδοξία ότι θα υπάρξει η απαραίτητη συναίνεση για τις αλλαγές που θα συζητηθούν στη Διακομματική και ότι θα συγκεντρωθούν οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα, 200 ψήφοι
Βουλή
Θάνος Πλεύρης: Καμία διαδικασία νομιμοποίησης ατόμων που βρίσκονται παράνομα στη χώρα
«Όποιος αυτή τη στιγμή είναι παράνομος, θα μείνει παράνομος, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της σύλληψής του όπου βρεθεί, της φυλάκισής τους δύο με πέντε χρόνια και της επιστροφής του»
Θάνος Πλεύρης
Newsit logo
Newsit logo