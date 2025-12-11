Παύλος Μαρινάκης για Eurovision: «Είναι μουσικός διαγωνισμός που ενώνει και όπου οι ιδεοληψίες δεν έχουν θέση»

Στον διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών.

Το ζήτημα που έχει ανακύψει και σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης, είναι η απόφαση της διοργανώτριας της Eurovision, EBU, να συμμετέχει κανονικά το ισραήλ στον διαγωνισμό, απόφαση που έκανε 5 τουλάχιστον χώρες να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από τον διαγωνισμό.

Όπως είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης είναι υποκριτικό, σε έναν μουσικό διαγωνισμό που ενώνει οι ιδεοληψίες δεν έχουν θέση.

Αναλυτικά η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

«Αν υπήρχε διαγωνισμός ιδεοληπτικής αντιπολίτευσης ή υποκρισίας κυρίως από την Αριστερά θα παίρναμε 12αρι από όλες τις χώρες. Η Eurovision είναι μουσικός διαγωνισμός που ενώνει και όπου οι ιδεοληψίες δεν έχουν θέση.

Λέω υποκρισία γιατί όλοι αυτοί που φωνάζουν για την Παλαιστίνη και κάνουν ερωτήσεις και βγαίνουν με σημαίες βγαίνουν αφού πρώτα ζυγίσουν την αξία των θυμάτων και των αμάχων.

Τους έχετε ακούσει να διαμαρτύρονται μετά την επίθεση στην Ουκρανία; Υποκριτικά είναι όλα αυτά και κινήσεις εντυπωσιασμού που δεν οδηγούν πουθενά.

Όσο αντίθετος και να είσαι σε μια κυβέρνηση γιατί να την περάσεις σε έναν λαό, σε ένα τραγούδι, σε έναν διαγωνισμό; Στην πρόσφατη συνέλευση της EBU αποφασίστηκε με ευρεία πλειοψηφία ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστεί το Ισραήλ από τον διαγωνισμό».