Παύλος Μαρινάκης για συνέντευξη Δένδια: Συμφωνώ με την αποτίμηση, η κυβέρνηση έχει ψηλώσει τη χώρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τοποθετήθηκε για τα όσα είπε το πρωί της Πέμπτης (22.01.2026) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στο OPEN, αλλά και τις αιχμές του υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, συμφωνεί με την αποτίμηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια ότι η εξωτερική πολιτική και η πολιτική άμυνας της κυβέρνησης «έχουν μεγαλώσει και έχουν ψηλώσει τη χώρα», σημειώνοντας ότι ζητήματα που στο παρελθόν παρέμεναν εκκρεμή –όπως η ΑΟΖ και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός– έχουν πλέον καταστεί κεκτημένα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι αυτή η εξέλιξη πιστώνεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, φέροντας την υπογραφή τόσο των διατελεσάντων όσο και των εν ενεργεία υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του Νίκου Δένδια.

Αναφερόμενος στις επισημάνσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας περί «αρρυθμιών», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους η κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί ταχύτερα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το συνολικό πρόσημο παραμένει θετικό. Όπως είπε, τα λάθη και οι καθυστερήσεις δεν αναιρούν το έργο που έχει παραχθεί, ενώ ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση «δεν έχει χρόνο για διαμάχες», προσθέτοντας ότι δεν υφίσταται εσωτερική σύγκρουση.