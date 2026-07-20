Παύλος Μαρινάκης για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο: «Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα»

Ο Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, αναφέρει πως «η Κύπρος αξίζει να ζήσει ελεύθερη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς διαχωριστικές γραμμές».

«Η τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου αποτελούν μια διαρκή πρόκληση απέναντι στο Διεθνές Δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Τιμούμε τη μνήμη των πεσόντων, δεν λησμονούμε τους αγνοουμένους και στεκόμαστε στο πλευρό των εκτοπισμένων», αναφέρει αρχικά σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

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Και προσθέτει πως «η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Ο χρόνος δεν νομιμοποιεί την αδικία, ούτε σβήνει την ιστορική αλήθεια.

Η Κύπρος αξίζει να ζήσει ελεύθερη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς διαχωριστικές γραμμές. Μέχρι τότε, η μνήμη παραμένει δύναμη, η δικαιοσύνη απαίτηση και η ελευθερία αδιαπραγμάτευτος στόχος».