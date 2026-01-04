Παύλος Μαρινάκης για Βενεζουέλα: «Αναμενόμενη η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, εγείρει ερωτήματα η στάση του ΠΑΣΟΚ»

Πυρά εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης προς τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη στάση που διατηρήσαν μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ αναμενόμενη λόγω των σχέσεων που είχε διαχρονικά με το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο. Όσον αφορά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο. Εντούτοις, τα όσα διαβάσαμε στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Δεν βρήκε μία λέξη να πει για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδουρο, κάτι που επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων», ανέφερε αρχικά.

«Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμα φορά, η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις», συμπλήρωσε.