Παύλος Μαρινάκης: Live η ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Παρακολουθήστε ζωντανά το briefing των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου
Παύλος Μαρινάκης
Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλος Μαρινάκης, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της κλιμάκωσης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

H ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλος Μαρινάκης πραγματοποιείται στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την κρίση στο Ιράν, των έκτακτων μέτρων που έχουν ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας λόγω της σύρραξης, καθώς και των επιχειρήσεων επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε περιοχές που πλήττονται από τον πόλεμο.

Πολιτική
