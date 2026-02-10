Παύλος Πολάκης: Άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΖΙΑ εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής

Την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη εισηγείται, κατά πλειοψηφία, προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας, μετά τις μηνυτήριες αναφορές που έχει υποβάλει εις βάρος του ο Σταμάτης Πουλής.

Ο κ. Πουλής τον κατηγορεί για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και για αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς, σε σχέση με όσα είχε καταγγείλει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης για την υπόθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Υπέρ της άρσης ασυλίας του Παύλου Πολάκη τάχθηκαν οι βουλευτές της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και ΝΙΚΗ. Η Πλεύση Ελευθερίας απουσίασε από τη συνεδρίαση.

Ο κ. Πολάκης, που προσήλθε στην Επιτροπή, φέρεται να χαρακτήρισε την εισήγηση «την πιο χυδαία άρση ασυλίας που μου έχουν κάνει», προσθέτοντας ότι είναι «προκλητική» και ότι «με μηνύει ο Πουλής επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο».

Η τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας του βουλευτή αναμένεται να ληφθεί την επόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια.