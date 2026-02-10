Παύλος Πολάκης: Χυδαία και προκλητική η αίτηση άρσης ασυλίας μου, έχω καταρρίψει το ρεκόρ Γκίνες

Ως «χυδαία και προκλητική» χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης την πρόταση για άρση της ασυλίας του, όπως διαμορφώθηκε στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, με αφορμή τη μηνυτήρια αναφορά του Σταμάτη Πουλή. Σε ανακοίνωσή του, μετά την κατάθεσή του στην Επιτροπή, ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι πρόκειται για τη 13η σχετική αίτηση που έχει φθάσει στη Βουλή για το πρόσωπό του, σημειώνοντας πως «έχω καταρρίψει το ρεκόρ Γκίνες», ενώ, όπως είπε, η συγκεκριμένη υπόθεση είναι η πιο προκλητική από όσες τον αφορούν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η άρση ασυλίας ζητείται επειδή κατέθεσε στο δικαστήριο, κατά τη διάρκεια δίκης που σχετίζεται με «το σκάνδαλο των 23 παράνομων προσλήψεων», και –όπως υποστηρίζει– η πλειοψηφία της Επιτροπής θεώρησε ότι με την κατάθεσή του «επηρέασε το Δικαστήριο». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, στρέφει τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού, καταγγέλλοντας ότι ο ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) αποσύρθηκε από την υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ, όπως αναφέρει, ο ίδιος ως μάρτυρας «προσπάθησε να υπερασπιστεί το συμφέρον του Δημοσίου» και να αναδείξει ζημία ύψους 250.000 ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο υποστηρίζει ότι, από τους 23 διορισμούς, 13 –αν και δηλώνονταν ως απασχολούμενοι στο ΚΕΕΛΠΝΟ– εργάζονταν στην πραγματικότητα στο γραφείο του κ. Αδωνι Γεωργιάδη.

Παράλληλα, ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «παραδειγματική» λειτουργία της διαδικασίας, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτρέψει πολίτες από το να καταθέτουν σε ανάλογες υποθέσεις «με τον φόβο ότι θα βρεθούν κατηγορούμενοι». Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη στάση του ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας στον βουλευτή του κόμματος, κ. Δουδωνή, ότι υπερψήφισε την άρση ασυλίας του. Αντιθέτως, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του ΚΚΕ, της ΝΕΑΡ και της ΝΙΚΗΣ, καθώς και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που –όπως σημειώνει– καταψήφισαν την πρόταση.