Πιερρακάκης: Τα ΕΛΤΑ μετασχηματίζονται, δεν κλείνουν – Φάμελλος: Καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ

Στο κόκκινο η ένταση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στην συνεδρίαση για την αναστολή καταστημάτων του ΕΛΤΑ που διεξάγεται παρουσία των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαγεωργίου εκπροσώπου του Υπερταμείου αλλά και την συμμετοχή των προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, και της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση.

Ο υπουργός Εθνικός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ «δεν προβλέπονται κλεισίματα, αλλά μετασχηματισμός των καταστημάτων» και διαβεβαίωσε ότι «καμία τοπική κοινωνία δεν πρόκειται να μείνει μετέωρη».

Το νέο σχέδιο του Υπερταμείου για τα ΕΛΤΑ είπε «είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, διασφαλίζει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και θωρακίζει την παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της χώρας».

Ειδικότερα, είπε πως προβλέπεται μετασχηματισμός 158 καταστημάτων, με βάση ένα ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε περιοχής μοντέλο. Σε 28 περιπτώσεις υπάρχει ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100 – 200 μέτρων. Θα εξεταστεί να αναλάβουν το έργο εκείνοι και να μην αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητα των πολιτών. Για 113 καταστήματα, ο μετασχηματισμός θα προχωρήσει μόνο αφού βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και μόνο κατόπιν πλήρους και έγκαιρης ενημέρωσης των πολιτών.

Ήδη καταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποδοχή και τη δυναμική του σχεδίου. Παράλληλα, 17 καταστήματα δεν θα μετασχηματιστούν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. Όπως επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης, «αυτό αποδεικνύει ότι το σχέδιο δεν εφαρμόζεται μηχανιστικά, αλλά με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, με βάση το σχέδιο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του μοντέλου «shop-in-shop», με παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα σημεία λιανικής και σημείωσε πως το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται ήδη σε 500 σημεία στη χώρα με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Η αναδιοργάνωση είπε θα προχωρά μόνο όπου υπάρχει κοντινό τραπεζικό κατάστημα. Υποστήριξε πως υπάρχει «έντονο ενδιαφέρον από τοπικούς καταστηματάρχες, με τη διοίκηση να εξετάζει τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής ξεχωριστά».

Σε υψηλούς επικριτικούς τόνους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, είπε πως η υπόθεση των EΛΤΑ είναι ένα «καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ που έχει αριστεία στη διαφθορά» και πρόσθεσε πως «κοροϊδεύετε τον λαό για να τρώνε οι γαλάζιες ακρίδες». Πίσω από την αναδιάρθρωση και τον μετασχηματισμός είπε είναι “η στήριξη των ιδιωτικών εταιριών courier ” Απέδωσε στην Κυβέρνηση “πολιτικές ευθύνες “και γι αυτό «απαιτείται εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο».

Την προσωποποίηση των ευθυνών στον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ απέδωσε ο πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης υποστηρίζοντας ότι “το πράσινο φως για το κλείσιμο δόθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν ενημερώθηκε για το σχέδιο” Κανένας, είπε . αιφνιδιασμός δεν υπήρξε στην Κυβέρνηση και η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό»